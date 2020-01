Kočičí školu obsadily herecké hvězdy, přesto muzikál Cats propadá

Zahraniční recenze znějí naprosto jednoznačně. Například: Vůbec to nedává smysl. Někdo to měl zastavit včas. Šílený hudební experiment, jaký kina ještě neviděla – ale zůstává otázkou, zda něco takového vůbec vidět chtěla.

A to jsou kritici, což teprve rozlícení diváci v internetových diskusích, počínaje přiznáním, že „ve svých pětapadesáti letech jsem poprvé utekl z kina“, a konče zoufalým výkřikem „zločin proti lidskosti“. Přitom silnější sestavu slavných jmen u jednoho projektu si sotva lze představit.

Režisér Tom Hooper, nositel Oscara za Královu řeč, už natočil tříoscarový muzikálový hit Bídníci. Autor hudby Andrew Lloyd Webber má za sebou takové muzikálové hity jako Fantom opery, Evita či Jesus Christ Superstar. V hlavních rolích se potkali Taylor Swiftová, Judi Denchová, Ian McKellen, Jennifer Hudsonová, Idris Elba, James Corden, Rebel Wilsonová.

Rozpočet se vyšplhal na sto milionů dolarů – ale za prvních šest dní Cats čili Kočky utržily v kinech celého světa pouhých patnáct milionů dolarů. Po deseti dnech se dostaly na 38 milionů dolarů a analytici trhu prorokují, že by musely mít výjimečné štěstí, aby zaplatily alespoň své náklady.

Zkrátka a dobře se zrodil propadák.

Odborníci sice dodávají, že postavit Cats přímo proti startu poslední epizody vesmírné ságy Star Wars byl „nejhorší hollywoodský nápad roku“, ale to zjevně nestačí coby jediný důvod debaklu. Vždyť film není zařazen ani na streamovací platformě americké Akademie filmových umění a věd, na níž její členové sledují uchazeče o Oscara, a jediná premiérová píseň muzikálu Cats, skladba Beautiful Ghosts, již Webber nově připsal pro Taylor Swift, nepronikla ani do užšího oscarového výběru, byť získala nominaci na Zlatý glóbus.

Právě populární zpěvačka dělá snímku reklamu, kudy chodí, nadšeně vypráví o natáčení včetně „kočičí školy“, kde se herci na role připravovali. „Celé hodiny jsme se bosi plazili po podlaze a syčeli na sebe. Dozvěděli jsme se, jaké instinkty kočky mají, jak se nosí, jak zpracovávají informace, jak vidí okolní svět,“ líčí Swift.

Ale ani to nepomáhá. Koneckonců náznak, že se něco nepovedlo, přinesla už první upoutávka filmu, která se objevila v létě a vyvolala spoustu odmítavých reakcí kvůli kvalitě triků. Problémy se opakovaly dokonce ještě krátce po distribučním startu Cats, kdy společnost Universal zaslala kinům nové disky s upravenou verzí snímku a vysvětlením, že obsahují „vylepšené vizuální efekty“. Sám Hooper finišoval těsně před slavnostní premiérou, na červeném koberci se novinářům přiznal: „Dokončil jsem Cats až včera v osm ráno po šestatřiceti hodinách nepřetržité práce.“



Některým projektům se zkrátka lepí smůla na paty, ovšem v případě legendy to zaskočí dvojnásob. Natož má-li sám režisér k látce takřka posvátný vztah. „Poprvé jsem Cats viděl, když mi bylo deset let, a dodnes si velmi živě vybavuji, jak výjimečný zážitek to pro mě byl,“ říká Hooper. „Měl jsem pocit, že jsem byl zasvěcen do tajného kočičího světa, jako by se mi dostalo výsadního práva, abych se díval na svět novýma očima.“

V původní verzi Cats z roku 1980 se příběh odehrává na každoročním bálu, kde vůdkyně koček vybere ze soutěžících jednu vyvolenou. Psanec se pokusí volbu zmanipulovat ve svůj prospěch, ale nakonec je poražen a vítězka, původně svou smečkou zavržená, zazpívá proslulou melodii Memory, kterou dosud nahrálo více než sto padesát interpretů. Cenu Grammy za nejlepší muzikálové album obdržely obě původní nahrávky z jevištních představení Cats v Londýně a na newyorské Broadwayi.

Filmaři děj posunuli do 30. let, kdy T. S. Eliot psal příští předlohu Cats, sbírku básní určenou původně jen vlastním kmotřencům a posléze vydanou pod názvem Praktická příručka o kočkách. Přidali toulky dobovým Londýnem, kde právě tehdy kabaretní žánr skomíral, k jevištní struktuře jednotlivých výstupů připojili příběh a veškeré herce poslali do kurzu, kde se učili zvířecí řeči těla. „Vlastně jsme nejlepší světové tanečníky viděli, jak si hrají na šelmy,“ líčí Hooper.

Jestliže po takové dřině utrží Cats sotva čtvrtinu toho, co La La Land či Největší showman, měl by Hollywood zpozornět, nicméně zatím své plány v daném žánru neomezuje. Ještě letos se čekají dvě velké roztančené a rozezpívané podívané; jednak hispánsky laděný Život v Heights, jednak předělávka West Side Story, s níž jde do vánočních kin Steven Spielberg.