Role v Beetlejuice stárla se mnou, popisuje Catherine O’Hara ze Sám doma

Šestatřicet let od premiéry slavného rodinného hororu Beetlejuice se vrací jeho pokračování. Ve filmu nazvaném prostě Beetlejuice Beetlejuice si v režii Tima Burtona postavu Delie znovu zahraje americká herečka Catherine O’Hara, která se mimo jiné proslavila jako matka ve filmech Sám doma 1 a 2.

Jaká byla vaše první reakce při čtení scénáře?

Bála jsem se. (smích) Čtení scénáře bylo vzrušující, protože je to skvělý příběh s novými postavami, zejména těmi v podání Jenny Ortegy a Justina Therouxe.

Jak jste se připravovala na svůj návrat?

Chtěla jsem se znovu podívat na první film a pak mi zavolal kamarád a říká, že zrovna běží v televizi! Takže jsem si ji zapnula s tím, že se budu chvilku dívat… A pak jsem se prostě nemohla odtrhnout. Ten film je skvělý a zábavný. Temný a vtipný. Temný i nevážný. Jsem ráda, že jsem se na něj podívala, protože jsem nedávno hrála postavu v jednom seriálu, kde jsem měla hodně výrazný hlas. A trochu jsem se bála, že se to projeví i tady. Ale dialogy v tomto filmu jsou úplně jiné a jeho zhlédnutí mi pomohlo uvědomit si, že jsem tehdy vlastně mluvila svým vlastním hlasem. Přemýšlela jsem, jaká by dnes Delia byla, a ptala se sebe samé: „Jaká jsem teď já?“ Když jsem poslouchala svůj původní hlas, nebyl moc odlišný od toho, jak jsem tehdy mluvila, a řekla jsem si: „No, asi zestárla stejně jako já.“ Takže v podstatě používám svůj vlastní hlas, ale s jiným způsobem myšlení. Jen není tak chytrá, úžasná a talentovaná jako já. Delia by si přála být jako já.

Když se vrátíme k jejímu umění, jak se za ty roky změnilo?

Delia je teď všestranná umělkyně. Dříve se věnovala hlavně sochařství. V tomto filmu budete moci vidět její galerijní výstavu. Ten „umělecký žargon“ je geniální a vtipný. To, co Delia teď dělá, je velmi důležité. Je to o ní, ale protože je to o ní, je to velmi specifické… Ale zároveň univerzální a myslím, že to osloví všechny a přiměje je to přemýšlet o důležitých věcech. Má to hluboký smysl.

Jaké to je, vrátit se do Winter River?

Je to jiné. Winona a já jsme se držely jedna druhé, když jsme se procházely kulisami domu. Původní dům navrhoval můj manžel (Bo Welch, pozn.red.) a filmový architekt Mark Scruton si toho byl vědom. Mluvili jsme o tom spolu – přistupoval k Boově práci velmi ohleduplně — ale zároveň v tomto filmu vytvořil úžasné kulisy. Umělecké oddělení odvedlo nádhernou práci. Ale když jsme s Winonou vstoupily do interiéru domu, obě jsme přemýšlely: „Jak bude vypadat? Jaký z toho budeme mít pocit?“ Půdorys zůstal zachován, ale prošel rozsáhlou renovací. Myslím, že Charles (Deliin manžel, pozn.red.) si bydlení v něm celé ty roky opravdu užíval. Delia pravděpodobně trávila mnohem více času ve městě a cestováním. Ale pořád je bizarní, jako předtím, jen rozhodně prošel obměnou. Barva na stěnách je opravdu krásná. Delia se na dekoraci podílela. Připadá mi to hezčí, než to bylo, ale stále ne úplně příjemné.

Jaký byl váš první den natáčení?

První den máte vždy trochu obavy, než poprvé otevřete ústa. Víte, co byste chtěli, aby z nich vyšlo, ale nejste si jistí, jestli to bude to pravé. Ale od počátku to byla zábava. Tim si zakládá na spolupráci. Je skvělé pracovat s někým, kdo věří, že máte co nabídnout. A takto to bylo od začátku, kdy nám poslal scénáře. Chtěl znát naše připomínky a nápady. Je hezké vědět, že jste součástí velkého díla.

Jak byste popsala vztah Delie a Lydie?

Myslím, že si Delia a Lydia našly způsob, jak spolu vycházet. Ve scénáři je jedna linka, nevím, jestli bych ji měla říkat, ale je to o tom, jak Delia na jedné straně trochu žárlí a zároveň – jako většinu rodičů – ji těší úspěch svého potomka. Ačkoliv Lydia není tak úplně její dcera. Delia je její nevlastní matka. Ale je šťastná, že je Lydia úspěšná.

Jaký je vztah Delie s Astrid?

Zábavný. Delia možná vidí v Astrid novou Lydii – trochu suchou a temnou a s představou, že svět není zdaleka tak cool, jako je ona sama. A ona cool opravdu je. Astrid a Delia si k sobě našly cestu zábavným způsobem, třeba přes Lydiin vztah s Rorym. Lydia hledá svou vlastní cestu. Myslím, že Lydii Astrid také připadá vtipná a zábavná. Je vlastně zábavné sledovat, jak Lydia od Astrid poslouchá stejné řeči, jaké Delia od Lydie.

Improvizovalo se na place hodně?

Ano, když máte tak dobrý scénář, jako je tento, dá vám to spoustu nápadů. Když je naopak scénář špatný, spíše vás to svazuje. Ale když je něco dobře napsané a obsahuje skvělé, inspirativní nápady, pak ano, máte velkou chuť experimentovat. To je zábava. Michael (Keaton, pozn. red.) si s replikami hrál a skvěle improvizoval. To se stává, když máte dobrý scénář — můžete si s ním hrát. A my jsme to rozhodně dělali.

Jaká byla vaše celková zkušenost s tímto filmem?

Úžasná. Zaprvé, mám štěstí, že jsem naživu a že mohu pracovat… Ale obzvlášť mám štěstí, že mohu znovu pracovat na filmu o Beetlejuiceovi.