Zemřela maminka Kevina ze Sám doma. Herečka Catherine O’Hara se dožila 71 let

Catherine proslula rolí matky herce Macaulaye Culkina v prvních dvou filmech Sám doma a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Ztvárnila také roli Moiry Rose v 80 epizodách seriálu Městečka Schitt’s Creek.
Mezi její výrazné filmové role patřily především komedie, v nichž vynikala výraznými a excentrickými postavami. Ve filmu Nejlepší show ztvárnila extravagantní chovatelku psů Cookie Fleck, na kterou o tři roky později navázala rolí folkové zpěvačky ve snímku Vichřice. Širší publikum si ji pamatuje také jako egocentrickou umělkyni Delii Deetz v kultovním filmu Beetlejuice.
Catherine se naposledy objevila po boku Setha Rogena v seriálu od Apple TV Studio. Za svou roli byla nominována na cenu Emmy. Předtím se ukázala i v postapokalyptickém seriálu od HBO Last of Us.
V roce 2020 získala cenu Emmy za svou roli v seriálu Městečko Schitt’s Creek, následovala tak svou první cenu Emmy z roku 1982 za scénář k televiznímu pořadu SCTV Network 90.
Catherine se narodila a vyrůstala v Torontu jako šesté ze sedmi dětí a svého manžela, produkčního designéra Boa Welche, potkala na natáčení filmu Beetlejuice z roku 1988. Vzali se v roce 1992 a mají dva syny, Matthewa a Luka.