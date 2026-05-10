Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory

  17:50
Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.
Z filmu Čarodějův učeň | foto: Anifilm

Legendární dílo Karla Zemana z roku 1977, pro několik generací vůbec nejstrašidelnější pohádka jejich dětství, se vrací na plátna kin v digitálně restaurované podobě. Na technologickou obnovu snímku, jíž se ujali odborníci z postprodukční společnosti UPP, dohlížela režisérova dcera Ludmila Zemanová, která tehdy svému otci s výtvarnou stránkou Čarodějova učně pomáhala.

Bezmála hororový příběh natočený metodou ploškové animace podle stejnojmenné knihy Otfrieda Preußlera vychází z lužickosrbské legendy o sirotku Krabatovi, který našel útočiště v temném mlýně, kde jej děsivý černokněžník zasvěcoval do tajemství černé magie. Učedník však nakonec zjistí, že mocnější než všechna kouzla světa je láska.

Mistr čaroděj dostal svůj hrůzostrašný vzhled vlastně náhodou, jak vzpomíná režisérova dcera. „Modelovala jsem hlavu podle otcových kreseb, abych ji převedla do trojrozměrného tvaru. Když jsem ji pak ponořila do horké vody, praskla, ale otec byl překvapivě nadšený – právě tahle vada podle něj pomohla vyřešit představu, aby mág působil opravdu hrozivě,“ vypráví Ludmila Zemanová.

Filmařka, animátorka a ilustrátorka LUDMILA ZEMANOVÁ (76) žije čtyřicet let v Kanadě, kam odešla z komunistického Československa. V zahraničí dosáhla mnoha úspěchů stejně jako její otec, slavný režisér Karel Zeman, který přitom do emigrace neodešel. Proč? Co spolu mají otec a dcera společného? Jaká byla jejich dvacetiletá filmová spolupráce? Co by autor vizionářských děl jako Vynález zkázy či Cesta do pravěku říkal dnešnímu technickému pokroku? Proč ho lidé ve světě stále milují? I na tohle mi odpovídala během skypového rozhovoru Montreal–Praha umělkyně, jež vymyslela i legendu o tom, jak se javorový list dostal na kanadskou vlajku.
Díky koprodukci vznikl film i v německé zvukové verzi; v české namluvil titulní roli vypravěče Luděk Munzar a jeho učitele Jaroslav Moučka. Ačkoli postavám propůjčili „pouze“ své hlasy, i s odstupem bezmála padesáti let strčí do kapsy mnohé světové aktéry filmových odvozenin nesoucích stejný distribuční název v čele s Nicolasem Cagem.

A pokud by někdo zapochyboval, zda dobová animace může obstát ve srovnání s moderními počítačovými efekty, pak jej možná přesvědčí zahraniční recenze, která mimo jiné oceňuje „zdánlivě hrané efekty kouře, ohně a vody“.

Ostatně ze zahraničí pocházejí i nadšené reakce diváků, počínaje charakteristikou „neuvěřitelný příběh, vynikající animace, poklad kinematografie“ a konče vzkazem, že „není to další naivní pohádka, kde dobro automaticky poráží zlo, snadno překonává většinu novějších hororů jen atmosférou, žádné speciální triky nepotřebuje“.

Výmluvně pak nadčasovou působivost Zemanova díla shrnuje přiznání: „Jsem vlastně ráda, že jsem tenhle film neměla možnost vidět jako dítě, protože bych pak nemohla hodně dlouho spát.“

10. května 2026  17:50

