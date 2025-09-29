A rozzuřený dav povstane. Čarodějka láká trailerem na epickou druhou část

Film Čarodějka: Druhá část začíná tam, kde předchozí díl skončil. Zlá čarodějnice Západu Elphaba žije ve vyhnanství v Ozianském lese, zároveň pokračuje v boji za svobodu umlčovaných Zvířat země Oz a zoufale se snaží odhalit pravdu, kterou ví o Čaroději.
Glinda se mezitím stala okouzlujícím symbolem dobra pro celou zemi Oz, žije v paláci ve Smaragdovém městě a užívá si výhod slávy a popularity. Na pokyn madam Morrible je Glinda nasazena, aby sloužila jako útěcha pro zemi Oz a ujišťovala masy, že pod vládou Čaroděje je vše v pořádku.
Když ale rozzuřený dav povstane, musí Glinda a Elphaba naposledy spojit své síly v boji za záchranu dobra v zemi Oz.
Režii měl, stejně jako v případě prvního dílu, na starosti Jon M. Chu. V hlavních rolích uvidíme zpěvačku Arianu Grande, Jeffa Goldbluma, Cynthii Erivo, Michelle Yeohovou, Petera Dinklagea nebo Ethana Slatera.