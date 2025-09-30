Poslední rozloučení s Claudií Cardinalovou. Na pohřeb v Paříži dorazily stovky lidí

18:24
  18:24
Stovky lidí se v Paříži naposledy rozloučily s francouzsko-italskou herečkou Claudií Cardinalovou. Obřad v kostele svatého Rocha se konal bez květin a proslovů, jak si přála rodina zesnulé. Cardinalová zemřela před týdnem ve věku 87 let.

Zvláště dojemné bylo podle DPA přinesení prosté rakve za zvuků skladby Zahraj mi píseň o smrti Sergia Leoneho z filmu Tenkrát na Západě (1968), v němž herecká diva ztvárnila jednu ze svých ikonických rolí.

Pohřeb zesnulé herečky Claudie Cardinalové. (30. září 2025).
Dcera Claudie Cardinalové loučící se naposledy se svou matkou na pohřbu. (30. září 2025).
Rodina Claudie Cardinalové na jejím pohřbu. (30. září 2025).
Pohřeb zesnulé herečky Claudie Cardinalové. (30. září 2025).
Příbuzní požádali, aby lidé nenosili květiny a upomínkové předměty a aby raději podpořili nadaci Fondazione Claudia Cardinale, kterou herečka narozená v Tunisku založila v roce 2023 na podporu mladých umělců a současných kulturních projektů.

Podle agentury AFP na obřad přišli mimo jiné herci Yvan Attal, Nicolas Bedos a Georges Beller nebo odstupující ministryně kultury Rachida Datiová.

Ve středu se rodina chystá s Claudií Cardinalovou rozloučit v úzkém kruhu v Nemours, asi 80 kilometrů jižně od Paříže, kde herečka zemřela.

Krása, která vycházela i zevnitř, říká o Cardinalové její dabérka Zawadská

Cardinalová spolupracovala s velikány světové kinematografie. Nezapomenutelné role vytvořila ve filmech jako 8 1/2 Federika Felliniho, Gepard Luchina Viscontiho a Tenkrát na Západě Sergia Leoneho.

