Barbra Streisandová, Adam Driver či Andy García míří do Cannes. Česko neuspělo

Porotu hlavní soutěže vede jihokorejský filmař Park Chan-wook, mimo jiné v ní usednou americká herečka Demi Moore a její švédský kolega Stellan Skarsgård. Plakát festivalu s Geenou Davisovou a Susan Sarandonovou připomíná natáčení filmu Thelma a Louise, jenž Cannes zakončoval před pětatřiceti lety.
Zahajovací a závěrečný ceremoniál moderuje francouzská herečka Eye Haïdara, známá z filmu Pokoj zázraků či ze seriálu Fúrie Paříže, úvodní projekci obstará domácí komediální romance Elektrický polibek, která se odehrává v městě nad Seinou koncem 20. let minulého století.
Z více než dvou a půl tisíce přihlášených děl se do hlavní soutěže dostalo jednadvacet filmů, přičemž jediný, Almodóvarův snímek Hořké Vánoce, měl světovou premiéru před festivalem. Tradičně silné zastoupení hlásí hostitelská Francie, často v koprodukcích včetně Zvjagincevova politického thrilleru Minotaur.
Z Polska postoupila do hlavní soutěže Vlast, z Rumunska Fjord, Spojené státy zastupuje muzikál s Ramim Malekem Muž, kterého miluji či drama Papírový tygr, v němž se potkali Adam Driver a Scarlett Johanssonová. Mimo soutěž dorazí krimi Diamond, již režíroval herec Andy García.
Česko tentokrát neproniklo do žádné z festivalových soutěží. Podílí se pouze na španělském dokumentu Zkoušky na revoluci, v němž režisérka Pegah Ahangarani na pěti portrétech svých blízkých mapuje historii Íránu od roku 1979 do současnosti.