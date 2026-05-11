Barbra Streisandová, Adam Driver či Andy García míří do Cannes. Česko neuspělo

  17:30
V pořadí 79. ročník filmového festivalu v Cannes, který se koná od 12. do 23. května, už vítá první hvězdy. Čestné Zlaté palmy letos pořadatelé udělí tvůrci Pána prstenů Peteru Jacksonovi a herečce Barbře Streisandové.
Barbra Streisandová na letošních Oscarech | foto: AP

Porotu hlavní soutěže vede jihokorejský filmař Park Chan-wook, mimo jiné v ní usednou americká herečka Demi Moore a její švédský kolega Stellan Skarsgård. Plakát festivalu s Geenou Davisovou a Susan Sarandonovou připomíná natáčení filmu Thelma a Louise, jenž Cannes zakončoval před pětatřiceti lety.

Zahajovací a závěrečný ceremoniál moderuje francouzská herečka Eye Haïdara, známá z filmu Pokoj zázraků či ze seriálu Fúrie Paříže, úvodní projekci obstará domácí komediální romance Elektrický polibek, která se odehrává v městě nad Seinou koncem 20. let minulého století.

Z více než dvou a půl tisíce přihlášených děl se do hlavní soutěže dostalo jednadvacet filmů, přičemž jediný, Almodóvarův snímek Hořké Vánoce, měl světovou premiéru před festivalem. Tradičně silné zastoupení hlásí hostitelská Francie, často v koprodukcích včetně Zvjagincevova politického thrilleru Minotaur.

Z Polska postoupila do hlavní soutěže Vlast, z Rumunska Fjord, Spojené státy zastupuje muzikál s Ramim Malekem Muž, kterého miluji či drama Papírový tygr, v němž se potkali Adam Driver a Scarlett Johanssonová. Mimo soutěž dorazí krimi Diamond, již režíroval herec Andy García.

Česko tentokrát neproniklo do žádné z festivalových soutěží. Podílí se pouze na španělském dokumentu Zkoušky na revoluci, v němž režisérka Pegah Ahangarani na pěti portrétech svých blízkých mapuje historii Íránu od roku 1979 do současnosti.

Barbra Streisandová, Adam Driver či Andy García míří do Cannes. Česko neuspělo

11. května 2026  17:30

