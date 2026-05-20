Ruské vraždy a korupce za války. Snímek Minotaur vyvolal v Cannes bouřlivé reakce

Film, který měl na francouzském festivalu premiéru v úterý večer, patřil k nejočekávanějším snímkům letošního ročníku. Nakonec sklidil jeden z nejnadšenějších ohlasů a ruského filmaře zařadil mezi přední kandidáty na získání hlavní ceny.
Ačkoli se Minotaur věnuje manželskému páru, příběh má silně politický nádech. Dmitrij Mazurov představuje šéfa velké dopravní společnosti, který v době ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 dostane pokyn, aby vyčlenil 150 zaměstnanců na podporu válečného tažení. Ve stejné době začne podezřívat svou ženu, jejíž roli ztvárnila Iris Lebeděvová, z nevěry. V průběhu filmu rodinné drama nabírá temnějšího významu symbolizujícího klamy a brutalitu války.
„Bylo pro mě, vzhledem k současné situaci v Rusku, důležité takový film natočit,“ řekl Zvjagincev. „Byla to ideální příležitost, abych sdělil několik důležitých věcí,“ dodal.
Pro Zvjaginceva to byl dlouho očekávaný triumf. Jeho předchozí dva filmy Leviatan (2014) a Nemilovaní (2017) byly oba kritiky oceněny a nominovány na Oscara.
Je to jedna z nejlepších věcí, která se mi v posledních devíti letech přihodila,“ popsal Zvjagincev svůj návrat do Cannes, kde měly též premiéru jeho dva předchozí filmy.
Zvjagincev dříve působil v Rusku a ačkoli se jeho filmy vyhýbaly přímé kritice tamního režimu, přesto měly nádech kritiky režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.
Ruské ministerstvo kultury, které částečně financovalo film Leviatan, se k snímku vyjádřilo velmi kriticky a uvedlo, že film otevřeně pohrdá vládou.
Minotaur, který Zvjagincev natočil v Lotyšsku, je prvním, který nevznikl v Rusku. „Možná jsem ztratil určitou vazbu, když jsem před šesti lety opustil Rusko, ale vím, o čem mluvím,“ řekl. „Vím, jak lidé uvažují, jak reagují, jak se chovají. Vím také hodně o korupci, která se v zemi rozšířila,“ uvedl režisér.
Základní myšlenka snímku Minotaur byla inspirována snímkem Clauda Chabrola z roku 1969 Nevěrná žena. Zvjagincev na něm začal pracovat už před několika lety.
Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu se začal námět filmu pomalu proměňovat. Stejně jako v jeho předchozích snímcích se politika promítla do rodinného dramatu.
„Není nic zajímavějšího než studovat pár,“ řekl. „Každý z partnerů musí činit rozhodnutí, která zpochybňují vztahy v rodině. Rodina je jako bojiště,“ dodal.