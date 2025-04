ts Tomáš Šťástka Autor:

12:11

Český celovečerní film se po více než třiceti letech navrací do oficiálního programu nejprestižnější světové přehlídky. Mezinárodní filmový festival v Cannes totiž do sekce Un Certain Regard vybral z obrovské mezinárodní konkurence celovečerní hraný debut režisérky a scenáristky Zuzany Kirchnerové Karavan. V hlavní roli se zde představí Anna Geislerová.