Vyhrají ženy, či Tarantino? Jeho film s Pittem se dočkal sedmi minut ovací

Retrosnímek Quentina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, jímž tvůrce vyznává lásku éře 60. let a vůbec „časům před mobily“, nechybí v žádném žebříčku kandidátů na Zlatou palmu. Jeho aktéři Leonardo DiCaprio a Brad Pitt, pronásledovaní davy fanynek, hovoří dokonce o „milostném dopisu starému dobrému Hollywoodu“, byť tehdy otřesenému vraždou hvězdy Sharon Tate.

Ovšem nejen v desítce nejzajímavějších festivalových titulů vybraných listem The Guardian se vedle Tarantinovy novinky, podle některých „nejlepší od Kill Bill a možná i od Pulp Fiction“, odráží i současný tlak na silné zastoupení žen.

Takže ve hře může být francouzský Portrét ženy v ohni, který natočila Céline Sciamma, či rakouský Malý Joe v režii Jessiky Hausnerové, jiní přidávají senegalskou autorku Mati Diopovou s aktuálním příběhem útěku přes moře Atlantics.

Současně má Tarantino proti sobě zkušené festivalové sběrače poct. Třeba britského specialistu na sociální témata Kena Loache se snímkem Sorry We Missed You, velikána americké nezávislé scény Jima Jarmusche, jehož hororová zombie komedie Mrtví neumírají Cannes zahajovala, nebo mistra válečných témat Terrence Malicka, k nimž se vrací i v novince A Hidden Life.

Podle Variety je to Malickův nejlepší film od Stromu života, ovšem list přidává i jiné silné hráče. Třeba životopis Eltona Johna nazvaný Rocketman, kterému prorokuje podobný možný úspěch jako Bohemian Rhapsody a „s větší dávkou zpěvu“, souhru Roberta Pattinsona a Willema Dafoea v černobílém thrilleru Maják, nízkorozpočtovou verzi příběhu Bídníci z produkce Amazon Studios. A samozřejmě nechybí často zmiňovaný uchazeč o Zlatou palmu, Pedro Almodóvar s osobní zpovědí Bolest a sláva.

Vedle hraných příběhů v Cannes upoutal animovaný obraz Kábulu za tálibánské vlády nebo další dokument věnovaný Diegovi Maradonovi. A pokud jde o výkony hereček, hojně se skloňuje jméno Isabelle Huppertové ve filmu Frankie.

Server Rogerebert.com pak přidává k Frankie ještě dva tipy, jihokorejského Parazita a příběh Matthias & Maxime, v pořadí už šestý film Xaviera Dolana hraný v Cannes.

Kdyby se porota, již vede režisér Alejandro González Iňárritu, řídila délkou potlesku, měla by uchazeče o ceny jako na dlani. Z dosud uvedených děl se naměřilo sedm minut ovací pro Tenkrát v Hollywoodu a pět minut pro Rocketmana, kde si za hlavní roli může uznání nárokovat Taron Egerton. Jeho převtělení do Eltona Johna směle snese srovnání s nasazením, jaké předvedl Rami Malek coby Freddie Mercury v Bohemian Rhapsody. Za týden o tom přesvědčí v našich kinech.