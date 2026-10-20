Na velký večer Canal+ dorazili Prachařová, Révai, Formanová i tenistka Hlaváčková

„Věříme, že budeme schopni představit ještě větší spektrum originálního obsahu. Zároveň věříme, že nevyděsíme současné zákazníky Skylinku. nechceme nikoho nutit nikam přecházet. Věříme, že tím, že nabídneme kvalitnější věci, tak zákazníci budou mít motivaci přejít postupně sami,“ uvedl Ladislav Řeháček, VP & Country Manager společnosti Canal+ pro Českou republiku a Slovensko.
Za změnou jsou dle jeho slov především praktické důvody – jednotná komunikace a obsluha zákazníků, benefity např. ve formě aplikace postavené podle standardů Canal+ a řada dalších.
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Společnost dopředu ubezpečuje, že pro stávající zákazníky Skylinku se s novou značkou nic nemění. Jejich současné programové balíčky i ceny zůstávají v plné platnosti. Služby tak mohou i nadále využívat bez přerušení. Šanci chce naopak společnost dát novým projektům a tvářím.
Nově se mohou diváci těšit na 4 nové stanice. Silné emoce, lidské osudy a romantiku přinese stanice Canal+ Drama. Milovníci záhad a napětí si přijdou na své na programu Canal+ Crime, který se zaměří na rozplétání složitých kriminálních případů, zatímco Canal+ Classics oživí ikonické snímky.
Zmizení v pražském metru
Příležitost vycházejícím hvězdám tuzemského filmu poskytl temný šestidílný thriller na motivy románu Kateřiny Šardické Zmizení Sáry Lindertové. V titulní postavě dívky záhadně zmizelé v pražském metru budou moci v příštím roce diváci zahlédnout Josefínu Prachařovou.
„Bylo to rozhodně jedno z nejhezčích natáčení, které jsem zažila, takže jsem vděčná,“ okomentovala spolupráci se stanicí herečka. „Tenhle projekt byl asi nejambicioznější, kterého jsem se mohl v Českém prostředí účastnit. Je to spolupráce s francouzským Canal+ a už teď víme, že se bude vysílat v minimálně deseti zemích,“ doplnil její seriálový kolega Tadeáš Moravec.
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Seriál vzniká za podpory tvůrčích týmů ze střední Evropy, Francie, Polska a zemí Beneluxu. Vedle zmíněných mladých talentů se mohou diváci díle těšit na Julii Šoucovou a Denisu Barešovou, které doplní silné obsazení jako Aňa Geislerová, David Prachař, Milan Ondrík nebo Lucie Žáčková.
Pokračování se v budoucnu dočká nejsledovanější seriál české verze Canal+ Moloch. V třídílné politické minisérii si vedle léty prověřeného Miroslava Donutila, jenž ztvárňuje českého prezidenta, zahrál postavu investigativního novináře Brauna Jan Révai.
„Byl jsem překvapen s jakou profesionalitu a předsevzetím do projektu šli, protože byl ambiciózní a velmi aktuální. Mám rád, když projekt ty ambice má a tvůrci jsou na něj připravení. Canal+ rozhodně byl,“ podělil se o zkušenost Révai.
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Na natáčení, které se kromě Česka konalo též na Ukrajině, vzpomíná s nadšením. S úsměvem také přiznal, že nabídku na účinkování v chystaném pokračování by jistě neodmítl.
Zcela premiérovým projektem českého Canalu+ byla v roce 2024 šestidílná historická série Dcera národa. Hlavní postavu, dceru spisovatele Karla Havlíčka Borovského Zdenku, si zde zahrála Antonie Martinec Formanová, která na natáčení vzpomíná s nadšením.
„Byla to pro mě první hlavní role. Bylo to velmi příjemné, strašně milé podmínky. Zároveň to pro mě byl i velký PR zážitek, který pro mě Canal+ obstaral. Všechno šlo tak hladce, až tomu sama nevěřím,“ pochvaluje si spolupráci herečka.
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Výrazné místo patří i sportu
Kvalitní sportovní nabídku, studia a podrobné rozbory nadále společnost poskytuje svým zákazníkům v rámci fotbalové Premier League, motosportů, golfu či tenisového WTA, které na na slavnostní večeru zastupovala stříbrná olympijská medailistka Andrea Sestini Hlaváčková.
Společně se svými kolegyněmi Lucií Šafářovou a Klárou Koukalovou provází pravidelně každou středu tenisové fanoušky talkshow s hravým názvem Kanár+.
„Zveme si zajímavé hosty nejen z tenisového prostředí. Převážně jde ale o tenisová témata. Trošičku se tam s holkama bavíme o ‚behind the scenes‘ a vytahujeme i malinko osobnější věci. Díky tomu, co jsme zažily, máme konexe na zajímavé hosty, kterých využíváme,“ uvedla s nadšením o svém projektu trojnásobná grandslamová šampionka.
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Canal+ je globální mediální a zábavní společnost působící v Evropě a Africe. Její stejnojmennou videoplatformu využívá více než 40 milionů předplatitelů, kteří zde najdou lokální i světovou kinematografii, živé sportovní přenosy či televizní seriály. Canal+ působí ve více než 70 zemích a zaměstnává přibližně 15 tisíc lidí.