GLOSA: Prostě vraždí vdovy. Ale za války, podle Kohouta a v koprodukci

Vlastně by to byl modelový thriller o sériovém vrahovi vdov, jehož tvář ani zelený kufr snímek od počátku netají, kdyby se neodehrával ve vypjaté době, v Praze zjara roku 1945, kdy se množí nálety a stupňuje hysterie okupantů, doufajících už jen v Hitlerovu údajnou zázračnou zbraň.
Proto mladý vyšetřovatel dostane „dohližitele“ z řad gestapa, který má sondovat, zda se v české policii neschyluje k protiněmeckému odboji. Mimochodem jeho představitel Nicholas Ofczarek, tak trochu gabinovský typ, je hereckým krále sestavy, v níž Česko zastupuje Karel Dobrý.
Kostýmy, hudba i výprava spoluvytvářejí pečlivé retro; že komparz ve krytech zpívá dětem Ach synku, synku, lze přijmout jako pokus o kolorit a dva milostné motivy, které zosobňují policejní sekretářka a svůdná herečka, zase mají přidat na žánrové rozmanitosti.
Ovšem Hvězdná hodina vrahů, která se zrodila v režii Christophera Schiera, specialisty na krimiseriály jako Místo činu nebo Průsmyk, se od běžných detektivek odlišuje zejména ukotvením ve vypjaté historické situaci, vrcholící ozbrojeným povstáním v květnových dnech.
Jistým profesním i lidským respektem, jenž se vyvine mezi českým policistou a jeho německým „kontrolorem“, se novinka blíží projektu Ve stínu, zasazenému do neméně tísnivé nálady 50, let, ovšem filmařsky mnohem osobitějšímu, a také dramaticky sevřenějšímu.
Čtyřdílná Hvězdná hodina vrahů má totiž románovou, vyloženě košatou stavbu. V prvním dílu udeří vrah dvakrát, v druhé epizodě se k vyšetřování přidávají rostoucí politické nepokoje i riskantní nápad použít hrdinky v převleku za truchlící vdovy jako návnadu.
Ve třetí kapitole už policie zná zabijákovo jméno, ale pachatel je na útěku. a poté, co gestapo odzbrojí českou policii a vypukne Pražské povstání, zdá se, že hon na vraha, jenž přejímá totožnost padlých, nikoho nezajímá. Ve finále během bojů o rozhlas dojde na rukojmí a závěrečnou přestřelku.
Kohout, který po své emigraci získal rakouské občanství, napsal Hvězdnou hodinu vrahů v roce 1995. Právě Rakousko spolu s Německem stojí za jejím přepisem, který by s odstupem měla uvést také Česká televize coby menšinový koproducent projektu.