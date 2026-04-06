GLOSA: Prostě vraždí vdovy. Ale za války, podle Kohouta a v koprodukci

Mirka Spáčilová
  14:30
Vrátí se domů od manželova hrobu, otevře dveře domnělému hostovi - a pak ji najdou připoutanou ke stolu s vyříznutým srdcem. Tak začíná Hvězdná hodina vrahů, minisérie vyrobená v mezinárodní koprodukci podle románu Pavla Kohouta, jejíž premiéru uvádí Canal+.
Historicko-kriminální minisérie podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů...

Historicko-kriminální minisérie podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů se odehrává na jaře 1945 v Praze. | foto: CANAL+

Vlastně by to byl modelový thriller o sériovém vrahovi vdov, jehož tvář ani zelený kufr snímek od počátku netají, kdyby se neodehrával ve vypjaté době, v Praze zjara roku 1945, kdy se množí nálety a stupňuje hysterie okupantů, doufajících už jen v Hitlerovu údajnou zázračnou zbraň.

Proto mladý vyšetřovatel dostane „dohližitele“ z řad gestapa, který má sondovat, zda se v české policii neschyluje k protiněmeckému odboji. Mimochodem jeho představitel Nicholas Ofczarek, tak trochu gabinovský typ, je hereckým krále sestavy, v níž Česko zastupuje Karel Dobrý.

Kostýmy, hudba i výprava spoluvytvářejí pečlivé retro; že komparz ve krytech zpívá dětem Ach synku, synku, lze přijmout jako pokus o kolorit a dva milostné motivy, které zosobňují policejní sekretářka a svůdná herečka, zase mají přidat na žánrové rozmanitosti.

Ovšem Hvězdná hodina vrahů, která se zrodila v režii Christophera Schiera, specialisty na krimiseriály jako Místo činu nebo Průsmyk, se od běžných detektivek odlišuje zejména ukotvením ve vypjaté historické situaci, vrcholící ozbrojeným povstáním v květnových dnech.

Jistým profesním i lidským respektem, jenž se vyvine mezi českým policistou a jeho německým „kontrolorem“, se novinka blíží projektu Ve stínu, zasazenému do neméně tísnivé nálady 50, let, ovšem filmařsky mnohem osobitějšímu, a také dramaticky sevřenějšímu.

Čtyřdílná Hvězdná hodina vrahů má totiž románovou, vyloženě košatou stavbu. V prvním dílu udeří vrah dvakrát, v druhé epizodě se k vyšetřování přidávají rostoucí politické nepokoje i riskantní nápad použít hrdinky v převleku za truchlící vdovy jako návnadu.

Ve třetí kapitole už policie zná zabijákovo jméno, ale pachatel je na útěku. a poté, co gestapo odzbrojí českou policii a vypukne Pražské povstání, zdá se, že hon na vraha, jenž přejímá totožnost padlých, nikoho nezajímá. Ve finále během bojů o rozhlas dojde na rukojmí a závěrečnou přestřelku.

Kohout, který po své emigraci získal rakouské občanství, napsal Hvězdnou hodinu vrahů v roce 1995. Právě Rakousko spolu s Německem stojí za jejím přepisem, který by s odstupem měla uvést také Česká televize coby menšinový koproducent projektu.

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Olympic se loučil s Jiřím Valentou. Co přestal pít, byl smutný, vzpomínal Janda

Skupina Olympic uspořádala rozloučení se zesnulým bývalým členem Jiřím Valentou...

Skupina Olympic se v pražském kině MAT loučila se svým bývalým klávesistou Jiřím Valentou, který ve věku 66 let spáchal sebevraždu. Přišla řada přátel. Na hudebníka kromě kolegů z kapely zavzpomínal...

„Když vy jste tak blbá.“ Urbánková přišla o dítě, prsa i majetek, skončila v klášteře

Premium
Brýlí jsem během života měla určitě víc než chlapů, říkala zpěvačka s úsměvem.

Byla první zpěvačkou v Československu, která ze svého hendikepu udělala přednost. Zprvu zpívala bez brýlí a styděla se za to, že je nosí. Když je však začala používat jako módní doplněk, karta se...

KVÍZ: Šarže je hrozná, každej ho pozná. Vyznáte se ve filmech Vlasty Buriana?

Zita Kabátová, Vlasta Burian a Jaroslav Marvan ve filmu Přednosta stanice

S králem komiků Vlastou Burianem a jeho filmy neuděláte chybu ani ve všední den, natož ve svátek. Na Velký pátek se můžete podívat na jeden z jeho nejoblíbenějších kousků Přednosta stanice a při této...

„Vyřešil jsem ho.“ Klempíř odvolal Baxu ze správní rady Pražského jara

Oto Klempíř

Ministr kultury Oto Klempíř odvolal svého předchůdce v úřadu Martina Baxu ze správní rady Pražského jara. „Pan Martin Baxa mě v poslední době dost řeší. Tak jsem ho vyřešil,“ komentoval to Klempíř na...

GLOSA: Prostě vraždí vdovy. Ale za války, podle Kohouta a v koprodukci

Historicko-kriminální minisérie podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů...

Vrátí se domů od manželova hrobu, otevře dveře domnělému hostovi - a pak ji najdou připoutanou ke stolu s vyříznutým srdcem. Tak začíná Hvězdná hodina vrahů, minisérie vyrobená v mezinárodní...

6. dubna 2026  14:30

RECENZE: Solidní písně, křičící fanynky. Louis Tomlinson přesto neoslnil

Premium
koncert Louise Tomlinsona, O2 arena, Praha, 5.4.2026

Do Prahy se britský zpěvák Louis Tomlinson vypravil potřetí za poslední čtyři roky, zdejší fanouškovská základna mu ale zatím k úplnénu zaplnění O2 areny nestačí. Vystoupení jednoho ze členů...

6. dubna 2026  10:20

KVÍZ: Slavice i dračice. Máte přehled v pěvecké kariéře a životě Lucie Bílé?

Lucie Bílá

Svým nezaměnitelným hlasem dokáže popově hladit i metalově trhat na kusy. V rámci jedné písničky umí být tklivá, něžná, dojemná, panovačná i sarkastická. Jedna z našich dlouhodobě nejpopulárnějších...

vydáno 6. dubna 2026

Světu nerozumím a řešení neznám. Dcerám proto v herectví nebráním, říká Hanuš

Premium
Miroslav Hanuš (2022)

Hned dvě ze tří dcer Miroslava Hanuše se vydaly v otcových stopách. „Jsem v té profesi šťastnej a uživím se,“ vysvětluje herec ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz, jaký měly doma příklad. Nyní se Hanuš...

5. dubna 2026

Místo Nicholsona chtěli Čelisti. Synové Formana o velké noci v Hollywoodu

Premium
Petr Forman a Matěj Forman na zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež (4....

Proč dali jako děti přednost Čelistem před tátovým oscarovým dramatem? Jak jejich dědeček v hotelu „ulovil“ představitele inspektora Columba a proč jim komunisté zakázali nosit bundy s americkou...

5. dubna 2026

RECENZE: Nejsem cvok! opakuje Holub Mihulové, až se z toho psycholožka zblázní

Radek Holub a Alena Mihulová v představení Nejsem cvok! pražského Divadla Kalich

Vtipný a odpočinkový večer nabízí březnová novinka pražského Divadla Kalich nazvaná Nejsem cvok! V hlavní roli zde exceluje Radek Holub v úloze puntičkářského morouse, jemuž neznámý přízrak naruší...

5. dubna 2026  13:35

GLOSA: Elsa kouzlí, Anna laškuje, Olaf baví. Ledové království v Karlíně zvládli

Eva Burešová jako Elsa a Ines Ben Ahmed jako Anna v muzikálu Ledové království.

Převést populární film na jeviště je vždy riskantní. Pokud je to notoricky známý animák s hromadou kouzel, zdá se to až nemožné. V případě Ledového království, které se po Broadwayi a West Endu...

5. dubna 2026  9:56

KVÍZ: Sedma a Bubáček. Vyhrajte v soutěžním kvízu dva knižní tituly Jaroslava Foglara

IIlustrace z knihy Nováček Bubáček píše deník

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Aktuálně vycházejí v jednom společném svazku Historie Svorné sedmy...

vydáno 5. dubna 2026

Sitcom z protektorátu diváci nečekali, případné pohoršení vítám, říká Dianiška

Premium
Tomáš Dianiška začínal jako divadelní herec v roce 2009 a o pět let později už...

Málem se stal elektrotechnikem, ale naštěstí včas zažil divadelní katarzi. Dnes je Tomáš Dianiška nejen známým hercem, ale také jedním z nejoceňovanějších tvůrců současnosti, který si kritiky i...

4. dubna 2026

RECENZE: Je libo veletrh rakví? Hybnerová pojala pohřeb jako vtipnou klauniádu

Martin Donutil, Marek Zelinka, Vanda Hybnerová a Michal Kern v představení...

Velice vtipně si s tématem smrti, rakví a oborem pohřebnictví poradila Vanda Hybnerová. V autorské novince nazvané Funerál, která balancuje na hraně klauniády a pohybového divadla, se představila...

4. dubna 2026  16:35

Tak vtipní, až je zakázali. Vracejí se kacíři, kteří si zpívají na kříži

Premium
Michael Palin ve snímku Život Briana z roku 1979

Zakazovali ji, cenzurovali, proklínali coby neuctivou parodii Ježíšova osudu. Současně však komedie Život Briana přinesla jeden z filmových vrcholů tvorby skupiny Monty Python a pro její fanoušky...

4. dubna 2026

TELEVIZIONÁŘ: Tony má plán. Přestože takřka celý příběh stráví v kufru

Lukáš Duy Anh Tran při natáčení filmu Tony má plán

Akční krimikomedie Tony má plán, jejíž televizní premiéra se odehraje v sobotu na programu Prima Cool, diváky dokonale odpoutá od tradičního velikonočního naladění, i když její hrdina svým způsobem...

4. dubna 2026  8:47

