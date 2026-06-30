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Zmizení Sáry Lindertové. Po studentce zbyl jen znepokojivý záznam na kameře

Autor:
  10:04
Josefína Prachařová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové

Josefína Prachařová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové | foto: CANAL+

Julie Šoucová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové
Julie Šoucová a Josefína Prachařová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové
Julie Šoucová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové
Julie Šoucová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové
10 fotografií
Společnost Canal+ natáčí seriál Zmizení Sáry Lindertové s Josefínou Prachařovou v titulní roli. Temný šestidílný thriller s prvky urban fantasy vzniká podle románu Kateřiny Šardické. Seriál zasazený do mystického podzemí Prahy v sobě kombinuje kriminální a nadpřirozené prvky s psychologickým zkoumáním identity, traumat a narušených mezilidských vztahů. K vidění bude od příštího roku.

Tajuplný příběh sleduje studentku psychologie Sáru, která záhadně zmizí v pražském metru a zanechá po sobě pouze znepokojivý záznam z bezpečnostní kamery. Seriál, který vzniká za podpory tvůrčích týmů ze střední Evropy, Francie, Polska a zemí Beneluxu, vychází ze stejnojmenného oceňovaného románu spisovatelky Kateřiny Šardické. Ta se společně s Mirem Šifrou (Studna, Miki, Úsvit) a Marií Starou podílela také na scénáři.

Natáčí se v autentických prostorách pražského metra, které se proměňují v tajuplný labyrint, kde se stírají hranice mezi realitou a podvědomím.

Josefína Prachařová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové
Julie Šoucová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové
Julie Šoucová a Josefína Prachařová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové
Julie Šoucová v seriálu Zmizení Sáry Lindertové
10 fotografií

„Je to pro nás naprosto výjimečný projekt nejen svým originálním žánrovým pojetím, ale i mezinárodním přesahem. Silný příběh a vizuálně podmanivý svět pražského metra odráží velké ambice naší originální tvorby,“ uvádí Lada Dobrkovská, vedoucí produkce společnosti Canal+ pro Benelux a střední Evropu.

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Herecké obsazení dává prostor nastupujícím hereckým talentům, jako je Josefína Prachařová, jež ztvární postavu ústřední postavy Sáry, a Julie Šoucová, představitelka její sestry Klaudie. Hlavní hrdinky z mladé herecké generace dále doplní silné a léty prověřené obsazení jako Aňa Geislerová, Denisa Barešová, David Prachař, Tadeáš Moravec, Milan Ondrík, Tomáš Jeřábek nebo Lucie Žáčková.

„Zmizení Sáry Lindertové nás zaujalo svou originalitou, která v české seriálové tvorbě nemá obdoby. Spojuje silný thrillerový příběh se současnými mezigeneračními tématy a má jasný mezinárodní potenciál,“ uvádí kreativní producentka ČT Tereza Polachová.

Ambiciózní projekt pro televizní platformu vzniká v produkci společnosti Barletta a v koprodukci s Českou televizí a slovenskou TV Joj. Režie se chopil Matěj Chlupáček (Dcera národa, Úsvit).

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Seriál dorazí na platformu Canal+ v roce 2027. Díky mezinárodní spolupráci bude vedle Česka a Slovenska dostupný také v Polsku, Rakousku, Belgii, Švýcarsku nebo Francii.

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