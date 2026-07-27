Historická dohoda, tvrdí šéf Canal+. Do evropského filmu investuje miliardu eur

„Francouzská kinematografie – nejdynamičtější v Evropě a jedna z nejlepších na světě – si zaslouží podporu, financování i propagaci. Právě tomu se věnujeme už více než 40 let a budeme v tom hrdě pokračovat i nadále; našim předplatitelům tak přinášíme to nejlepší z filmové tvorby šest měsíců po uvedení do kin,“ napsal na síti X generální ředitel Canal+.
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Hvězdná hodina vrahů. Před krimi z časů Pražského povstání tu byl Kohoutův román
V Česku Canal + funguje jako internetová streamovací služba a televizní balíček. Nabízí mimo jiné přímé přenosy anglické fotbalové Premier League nebo tenisu WTA, evropské filmy a seriály.