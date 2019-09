Kdo byl hvězdou televizních cen? Veterán americké zábavy v klobouku

„Připadám si jako sedmiletý kluk o Vánocích. Tenhle dárek sice přišel o devadesát let později, ale radost mám úplně stejnou,“ prohlásil autor seriálů All in the Family či Good Times, filmů Pojď si zařádit nebo Odvykací kůra, ale také aktér dokumentů nebo talk show, jehož hlas zněl i v Simpsonových.

Na počátku kariéry mu zrušili pilotní díl pořadu, protože se zdál „příliš experimentální“. V osmdesáti letech byl konzultantem tvůrců provokativní série Městečko South Park, na několika epizodách se dokonce podílel. A na kontě má i nominaci na Oscara za scénář komedie Rozvod po americku.

I pro cenu si šel ve svém typickém klobouku, s nímž je spojován. Přitom na počátku stála docela všední situace: v dobách, kdy prý psal až osmnáct hodin denně, se tak hlasitě škrábal na hlavě, že mu jeho žena raději koupila klobouk. „Tradice se z toho stala až časem. Kdybych někam přišel prostovlasý, lidé by volali - Hej, kde máš ten klobouk?“ vylíčil rekvizitu, s níž takřka srostl.

Za základ úspěchu považuje Lear zásadu, že žádný televizní pořad by neměl trvat déle než pět let, to prý je ideální čas, kdy si udělat prostor pro nové nápady a talenty. Tvrdí také, že život se skládá z malých potěšení a štěstí z drobných úspěchů. „Velké přicházejí příliš zřídka. A pokud neshromažďujete ty malé, pak velké úspěchy nic neznamenají.“

Lear dostal cenu za letošní zábavný pořad, jehož scénář napsal a který moderoval Jimmy Kimmel. I svůj věk komentuje nejstarší vítěz tvůrčích Emmy s nadsázkou: „Kamkoli vstoupím, jsou připraveni tleskat. Říkají mi, jak skvěle pořád vypadám, ale to neznamená, že mi to sluší. Myslí tím, že jsem naživu.“