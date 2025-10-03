Prahu jsem si napoprvé užil až moc, směje se syn Michaela Douglase Cameron

„Nejvíc mě tu dostal duch lidí: energie a radost ze života... Myslím, že jsem si to tady díky tomu užil až moc,“ směje se Cameron Douglas.
První minuty rozhovoru však patřily jednomu z nejzásadnějších filmů historie – Přeletu nad kukaččím hnízdem, který v létě přijel na karlovarský filmový festival představit Cameronův otec. „Ten materiál objevil můj dědeček Kirk. Zamiloval si roli R. P. McMurphyho a zkusil s ní nejprve uspět na Broadwayi. Moc to nevyšlo, tak táta požádal dědu, jestli to může zkusit on (Michael Douglas film produkoval – pozn. red.),“ vypráví Douglas.