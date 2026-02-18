Disney pohrozil soudem, aby spolu rodina Skywalkerova zbůhdarma nebojovala

V pátek Walt Disney zaslal společnosti ByteDance předžalobní výzvu, v níž tvrdí, že Seedance nabízí „pirátskou knihovnu“ postav chráněných autorskými právy studia, včetně postav z filmů studia Marvel a série Star Wars.
V posledních dnech se na internetu rozšířila videa vytvořená pomocí nejnovější verze aplikace Seedance. Mnohá z nich sklidila chválu za svou realističnost. Trend však současně vyvolal znepokojení několika hollywoodských studií, která obvinila tvůrce platformy z porušování autorských práv.
|
Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood
ByteDance v pondělí sdělila BBC, že respektuje práva duševního vlastnictví a vyslyšela obavy týkající se Seedance 2.0. „Podnikáme kroky k posílení současných ochranných opatření, protože se snažíme zabránit neoprávněnému používání duševního vlastnictví a podobizen ze strany uživatelů,“ dodala čínská společnost. Na otázky ohledně konkrétních opatření, která plánuje zavést, neodpověděla.
Řada klipů Seedance je založena na podobě skutečných herců a na skutečných pořadech. Některé z nich se po uvedení nejnovější verze Seedance 2.0 12. února staly virálními.
BBC našla na internetu klipy, které údajně vygeneroval Seedance, ukazující postavy ze Star Wars Anakina Skywalkera a Rey, jak bojují se světelnými meči, a Spidermana bojujícího s Captainem Amerikou v ulicích New Yorku.
Společnost nezveřejnila informace o datech, který používá k trénování Seedance. ByteDance již dříve uvedla, že pozastavila možnost uživatelů aplikace nahrávat obrázky skutečných lidí.