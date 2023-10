Zemřel Burt Young, zahrál si Rockyho švagra ve všech dílech boxerské ságy

Burt Young zemřel 8. října v Los Angeles. Jeho smrt podle deníku New York Times v úterý potvrdila jeho dcera Anne Morea Steingieserová.

Oblíbený herec opakovaně navštívil naši zemi. Naposledy se zde ukázal v roce 2017, kdy se do pražského Kongresového centra přijel podívat na zdejší uvedení muzikálu Rocky. „Bylo to báječné. Naprosto mě to dojalo,“ uvedl tehdy pro iDNES.cz ohledně představení s Janem Křížem a Peterem Pechou v hlavní roli. „Musím říct, že tak poctivě odvedenou muzikálovou verzi Rockyho jsem nikdy neviděl,“ dodal dále a pochvaloval si zejména výkon Milana Šteindlera v roli Paulieho.

Tedy roli, která jeho samotného proslavila po celém světě. Poprvé si ji zahrál už v roce 1976, kdy měl premiéru úvodní díl boxerského dramatu se Sylvesterem Stallonem. Filmový hit tehdy nadchl diváky i odborníky a vysloužil si tři Oscary, včetně toho pro nejlepší film. Burt Young a Sylvester Stallone tehdy obdrželi jednu z celkem deseti nominací.

Young byl přitom jediný herec, který si následně spolu se Stallonem prošel všemi pěti pokračováními. Objevil se tedy i v posledním snímku série Rocky Balboa z roku 2006. Když mu mladý Stallone v polovině sedmdesátých let roli nabízel, prý si vedle už tehdy docela zavedeného herce klekl a řekl: „Pane Youngu, jsem Sylvester Stallone a napsal jsem Rockyho. Musíte to vzít, prosím.“ Pro Younga se ovšem nejednalo o složité rozhodování: „Věděl jsem, že je to skvěle napsaný příběh. Cítil jsem, že musím být jeho součástí.“

Švagr Paulie nicméně nebyla jeho jediná velká role. „Se svou buldočí postavou a smutným výrazem natočil více než sto šedesát filmových a televizních titulů. Často v roli mafiánského bosse, chytrého soukromého detektiva nebo zdrceného dělníka,“ komentuje hercovu dlouhou kariéru The New York Times.

Deník upozorňuje, že Young se se svými rolemi vypořádával vrstevnatě. „I když hrál padoucha, neznázornil jej jednostranně. Učitel herectví Lee Strasberg, který jej kdysi trénoval, nazval Younga knihovnou emocí,“ pokračuje deník a upozorňuje na Youngovy vlastní zkušenosti z boxerského ringu či námořnictva.

Aby uživil rodinu, živil se Young v začátcích i jako pokladač koberců. „Zrovna tuto práci jsem měl, když jsem studoval. Šťastnou shodou náhod se mi povedlo narazit na Leeho Strasberga, který pracoval v Actors Studiu. Teď ho vedou Harvey Keitel a Al Pacino. Dívka, se kterou jsem tehdy chodil, tam toužila studovat, ale nemohla se tam dostat. Tak jsem mu napsal dopis, kde jsem se ho snažil přesvědčit, aby se se mnou setkal. A on tak učinil,“ popsal před šesti lety.

Vyplatilo se, Burt Young si později zahrál vedle předních herců, spolu s Jackem Nicholsonem se třeba ukázal v Polanského slavném filmu Čínská čtvrť, objevil se i po boku Anthonyho Quinna či Roberta De Nira. Koncem 90. let jej pak televizní diváci mohli vidět v populárních seriálech jako je Rodina Sopránů, Zákon a pořádek či Walker Texas Ranger.

Jeho nejvýraznější rolí ovšem navždy zůstane právě Paulie z Rockyho. Young v Praze nejraději vzpomínal na první díl série. „Určitě ten první, protože bylo všechno nové a nikdo netušil, co přijde. A pak taky třetí film. Mám pocit, že postava Apolla Creeda, kterého hrál Carl Weathers, tomu filmu dala úplně jiný rozměr,“ přemýšlel tehdy.