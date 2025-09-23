Bunkr pro miliardáře. Seriál Netflixu aspiruje na hit podzimu

S osmidílnou sérií Bunkr pro miliardáře se Netflix trefil do černého. Příběh členů miliardářských rodin se odehrává v klaustrofobním prostředí luxusního krytu. Na špičce sledovanosti vystřídal Burtonův seriál Wednesday.

Miniseriál Bunkr pro miliardáře (v originále El refugio atómico) měl premiéru v sídle Netflixu Tres Cantos 16. září, na streamovací platformě je k dispozici od 19. září.

Zuří jaderná válka. Svět se ocitl na hraně zkázy. Kde najít bezpečné útočiště? „Abyste mohli žít, musíte vědět, jak přežít,“ říká v seriálu Bunkr pro miliardáře jeden z protagonistů, Max. A mít na to prostředky, chce se dodat.

Kdo na to má, může se uchýlit k životu do luxusního bunkru pro bohaté. Tuto možnost využije víc než stovka členů miliardářských rodin. Jak zvládnou přežít tam dole?

Série začíná jako sci-fi nebo postapokalyptický příběh, odehrávající se v klaustrofobním temném podzemí. Jak se ale noří hloub i v přeneseném smyslu, začínají hrát prim roli vztahy, touhy a křivdy, které si protagonisté vzali s sebou. Z vytouženého bunkru se stává psychologické peklo, ze kterého není možné odejít.

Španělský seriálový hit Papírový dům jde do finále pátou řadou

Za Bunkrem stojí tvůrci Papírového domu

Bunkr pro miliardáře pochází z pera tvůrců dalšího úspěšného počinu Netflixu, Papírového domu. Pod scénářem jsou i tady podepsáni Esther Martínez Lobatová a Álex Pina.

Oba seriály spojuje jasně ohraničený prostor, na kterém se odehrávají hlavní dramata. V Papírovém domě je to tiskárna cenin, ve které zločinci drží skupinu rukojmí. Nakonec se dočkal pěti sérií.

Papírový dům začal jako „komorní“ nízkorozpočtový lupičský seriál, díky finanční injekci streamovací platformy ale pokračoval v mnohem nákladnějších kulisách a exotických lokacích s vypiplaným vizuálem.

Čeká Bunkr pro miliardáře podobná budoucnost? Dosavadní zájem tomu nasvědčuje. Ti, kdo viděli první díl, se vesměs shodují: hodně slibný začátek vás přiková k pohovce a nevstanete, dokud si nepustíte další díl.

Bunkr pro miliardáře. Seriál Netflixu aspiruje na hit podzimu

