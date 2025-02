Seriálový Harry Potter už má prvního potvrzeného herce. Ztvární Brumbála

Lithgow svou nominaci potvrdil v rozhovoru pro kulturní server Screenrant. Albuse Brumbála označil za svou životní roli, která bude definovat poslední kapitolu jeho života.

„Bude výzvou dosáhnout tak vysoké laťky, kterou nastavily filmy. Celou ságu můžeme posunout jen odvážnými a kreativními rozhodnutími,“ sdělil devětasedmdesátiletý herec.

Herec rovněž dodal, že se svým angažmá v projektu příliš nepočítal. „Nebylo to vůbec snadné rozhodnutí, protože ta role bude definovat poslední kapitolu mého života. Přesto jsem velmi nadšen,“ přiznal herec.

Americký herec Lithgow má v současnosti mnoho důvodů k oslavám, za svou roli jednoho z kardinálů v církevním thrilleru Konkláve sbírá čestná uznání mnoha kritiků a obdržel za ní i cenu od odborové herecké asociace SAG. Po boku Lighgowa si kardinála zahrál i Ralph Fiennes, který ve filmech o Potterovi zahrál děsivého Pána zla, Lorda Voldemorta.

Lithgow má zkušenosti také s dabingem a objevil se i v několika komediích a sitcomech, hrál například otce Barneyho Stinsona v Jak jsem poznal vaši matku. Znám je například za svůj dabing postavy malého, ambiciozního a stejně tak i krutého Lorda Farquaada, jenž jako hlavní antagonista vystupuje proti dobráckému zlobrovi v populárním snímku Shrek.

Televizní dílo o Harrym Potterovi by mělo mít premiéru v roce 2026, tedy téměř třicet let od vydání prvního dílu Harry Potter a kámen mudrců (v anglickém originále vyšel v roce 1997) a patnáct let od premiéry posledního filmu Harry Potter a Relikvie smrti – část 2.

U projektu je přítomna i autorka původní literární předlohy J. K. Rowlingová. Její účast v projektu vyvolává ale rozdílné reakce.

Rowlingová je kvůli výrokům na adresu LGBTQI+ komunity v jistých kruzích v klatbě. Proti seriálu jako celku vystoupila například dost ostře Rachel Leishmanová na webu The Mary Sue.

Herecký ansámbl je stále jeden velký otazník. V minulosti se šuškalo například o obsazení Cilliana Murphyho do role Lorda Voldemorta.

Nedávno se vyrojily zvěsti o tom, že jednu z nejkomplikovanějších postav celé ságy, profesora Severuse Snapea, by měl hrát britský herec černé pleti Paapa Essiedu.

To se příliš neslučuje se Snapeovým popisem z knih, kde jej Rowlingová vykresluje jako postavu s „nažloutlou pletí, černými mastnými vlasy a hákovitým nosem, jenž v mohutném černém plášti vypadá jako přerostlý netopýr“. Ve filmech Snapea brilantně ztvárnil britský herec Alan Rickman.

Brumbála si před Lithgowem zahráli herci Michael Gambon a Richard Harris, jeho mladší verzi v sérii Fantastická zvířata... ztvárnil Jude Law.