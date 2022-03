Točil maliny, ale jde hlavně o zdraví, přemýšlí Pyško o konci Bruce Willise

Zpráva o konci Willisovy herecké kariéry Alexeje Pyška logicky zasáhla. „Tady jde o zdraví. Přeji mu, aby ho to co nejméně bolelo a měl zdraví co nejlepší. Byl jsem s ním hlasově propojen dost desetiletí, takže jsem si ho docela užil a myslím, že i trochu poznal,“ uvedl herec, jehož hlasem Bruce Willisem poprvé promluvil přesně před třiceti lety.

Tehdy to bylo ve filmu Hudson Hawk, dabing vznikl pro VHS. Pak hned následoval slavný seriál Moonlighting (česky jako Měsíční svit), za který Willis obdržel Zlatý glóbus.

Pyško se netají tím, že ho ani po tak dlouhé době práce s Willisem nepřestala bavit. Namlouval jej totiž ještě loni, konkrétně snímky Dlouhá noc přežití či Nezvaný host. „Četl jsem, že do distribuce míří ještě dva jeho kousky, takže možná ještě něco přijde. Je pravda, že posledních minimálně deset let už netočil akční filmy a vůbec takové bijáky jako dříve. Je ale otázka, z jakého to bylo důvodu. Máme podobné datum narození, člověk ví, kolik je mu let. Je možné, že začal trochu zvolňovat,“ uvažuje herec v narážce na skutečnost, že se poslední body Willisovy filmografie s velkou odezvou nesetkaly.

„Willis byl jiný než třeba Gary Oldman,“ srovnává herec s další slavnou tváří, která u nás promlouvá jeho hlasem. „V nejlepší fázi kariéry se během řeči skoro nezastavil. Poslední dobou ale začal v kadenci dost polevovat,“ všímá si tendence, za kterou mohla stát zmíněná afázie.

„A posledních pět let se pak vysloveně dal na maliny, když to takhle řeknu,“ je si Pyško vědom úpadku kvality v záběru Willisovy kariéry. Aktuální ročník anticen Zlaté maliny totiž slavnému herci vytvořil vlastní kategorii v reakci na překvapivě častou účast v řadě nízkorozpočtových snímků. V neděli vyhlášený ročník nakonec „nejhorším výkonem Bruce Willise“ vyhodnotil sci-fi Kosmický hřích; nominováno bylo osm filmů.

Naopak z Willisova filmového vrcholu Pyško preferuje snímky, kde se americký herec trochu odlišoval od tradiční představy akčního hrdiny. „Poslední zůstává, Pátý element, Šestý smysl, 12 opic. A nebo kultovní filmy Pulp Fiction a Poslední skaut,“ vyjmenovává. „Ve Smrtonosné pasti byl taky skvělý, ale moje krevní skupina jsou tyto zmíněné filmy. A to jak pracovně, tak divácky.“

Každý si dělal svůj dabing

Pyškem zmíněná akční krimi Poslední skaut z roku 1991 se u nás dočkala celkem čtyř verzí dabingu. On sám promlouvá hned ve třech z nich. „Studia a televizní stanice si dříve filmy nepůjčovaly a nepřeprodávaly. Každý si dělal svůj vlastní dabing. To už se dnes trochu změnilo,“ vysvětluje.

Téměř kultovní status si přitom vydobyla hned první česká verze Posledního skauta z roku 1992. Vznikla pro VHS a Willise zde namlouval Pavel Soukup. Její fanoušci totiž nedají dopustit na jadrnou mluvu a vysloveně nekorektní hlášky, které by se v televizi vysílaly jen těžko. „Takhle to nevnímám, to je jde úplně mimo mne,“ reaguje Pyško na otázku, zda ho to s ohledem na tři další a technicky kvalitnější dabingy nemrzí.

Vedle závěru kariéry Bruce Willise čeká Pyška ještě jedna derniéra. Ve čtvrtek večer totiž ve Švandově divadle končí populární představení Kdo je tady ředitel, kde Pyško dlouhé roky hostuje. „Je pravda, že to hrajeme už třináct sezon. To je na tak velkou scénu, jako je Švandovo divadlo, maximálně úspěšná komedie. Něco začíná a něco končí. To je to samé jako s hereckým kolegou z Ameriky,“ vrací se Pyško ke konci kariéry populárního hollywoodského herce.