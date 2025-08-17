Zemřel britský herec Terence Stamp, slavný generál Zod ze Supermana

Ve věku 87 let zemřel v neděli ráno britský herec Terence Stamp, kterého proslavila především role zločinného generála Zoda ve filmech Superman a Superman 2. O úmrtí informovala hercova rodina.
Terence Stamp. (23. září 2021) | foto: Profimedia.cz

„Zanechává po sobě mimořádné dílo, nejen jako herec, ale také jako spisovatel,“ uvedla rodina. Stampovo dílo bude lidi dojímat a inspirovat po mnoho let, dodala.

Herec, který se narodil v Londýně na konci 30. let minulého století, byl několikrát nominován na Oscara. A to za filmy Teoréma (1968), A Season in Hell (1971) a Dobrodružství Priscilly, královny pouště (1994), kde ztvárnil roli transgenderové osoby.

Christopher Reeve chtěl po nehodě zemřít. Slova manželky mu zachránila život

Nějaký čas se ztratil z povědomí veřejnosti a studoval jógu v Indii, než získal svou nejznámější roli generála Zoda z planety Krypton ve filmech o Supermanovi z konce 70. let. Zahrál si ale také například po boku britské herečky Julie Christieové ve filmové adaptaci románu spisovatele Thomase Hardyho Daleko od hlučícího davu (1967) nebo ve filmu Valkýra (2008) s americkým hercem Tomem Cruisem.

