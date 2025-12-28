Svými názory a životním postojem vyvolávala Bardotová odjakživa pozdvižení, k budování fenoménu BB tak trochu sama i přispívala. „Chtěla bych být dobrá herečka, ale je to nudné ... jsem raději sexy,“ řekla jednou. Jenže po deseti letech na vrcholu slávy jí popularita přerostla přes hlavu a v září 1960 se dokonce pokusila o sebevraždu. Tehdy už za sebou měla řádku filmů s hereckými esy, jakými byli Jean Gabin, Alain Delon, Marcello Mastroianni či Lino Ventura.
Kariéru Bardotová zahájila jako dívka z titulní strany módního časopisu Elle. Její výrazné rysy a útlý pas zaujaly francouzské filmaře natolik, že ji v 18 letech obsadili do snímku Vesnička v Normandii (1952). A díky dalšímu filmu s názvem Manina, děvče bez závoje (1952) se jako dcera strážce majáku v odvážných bikinách stala hereckým idolem. A to navzdory tomu, že kritici Bardotové vyčítali nevýrazný hlas a přepečlivou výslovnost.
V dětství prý přitom bůhvíjak krásná nebyla, nosila brýle a pak i rovnátka. „Byla jsem vychovávaná hodně měšťácky a velice přísně,“ vzpomínala na dobu, kdy ji ještě zdobily přírodní tmavé vlasy. Původně se chtěla věnovat baletu, jenže příliš vyrostla. Herectví si prosadila navzdory všem i rodině. Jeden člověk ji však podporoval - režisér Roger Vadim, do kterého se v 16 letech bláznivě zamilovala, když jí dával první lekce herectví. O dva roky později se vzali.
„Bude z tebe neuskutečnitelný sen ženatých mužů,“ říkal jí Vadim. Brigitte si odbarvila vlasy a společně natočili film ...a Bůh stvořil ženu (1956). Prudérní Francie utrpěla šok, zato Amerika šílela. „Od časů Sochy svobody žádná Francouzka neozářila tak intenzivně Ameriku,“ napsal časopis Life. Vadimův film vrhl BB do snímků plných vášně, z nichž ale jen pár překročilo hladinu průměrnosti. Z ní vybočilo mj. Pohrdání (1963) , který s ní natočil čelný představitel francouzské nové vlny Jean-Luc Godard.
Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let
Vegetariánka Bardotová si dále zahrála ve filmech Velké manévry (1955), Pařížanka (1957), Soukromý život (1962), Viva Maria! (1965) nebo Rumový bulvár z roku 1971. O tři roky později přišel do kin poslední, šestačtyřicátý film s BB v hlavní roli: Příběhy velmi dobrého a veselého Colinota Trousse. Herečce bylo 39 let. „Opustila jsem film, aby on neopustil mě,“ vysvětlila svůj ústup ze slávy unavená držitelka řádu Čestné legie, který obdržela v roce 1984 ke svým padesátinám.
Pařížská rodačka si koupila dům v Saint-Tropez, odkud se rázně pustila do celosvětového boje za práva zvířat. Na jejich ochranu také založila v roce 1986 vlastní nadaci. V 90. letech BB mimo jiné ostře vystupovala proti podmínkám dostihů při Velké pardubické. K jejím největším úspěchům patří prosazení takzvaného „zákona Bardotové“, podle něhož se na jatkách ve Francii smějí zabíjet zvířata jen pomocí „milosrdné“ elektrické pistole. Herečka také vehementně kritizovala používání kožešin v módním průmyslu.
BB, která se svého času stala modelem pro bustu Marianny, symbol Francouzské republiky, nerada mluvila o svém soukromí i herecké minulosti. O to víc překvapila, když v 90. letech vydala dvoudílné paměti, v nichž se nelítostně rozepsala na úkor bývalých partnerů a otevřeně vylíčila své negativní pocity, když s druhým manželem, hercem Jacquesem Charrierem, čekala syna Nicolase. Třetím manželem Bardotové byl pak německý průmyslník, fotograf a playboy Gunter Sachs.
Bardotová: Žádná herečka mě nemůže hrát, chyběla by jí má osobnost
Počtvrté a naposledy se Bardotová provdala v roce 1992 za podnikatele Bernarda d’Ormala, někdejšího poradce krajně pravicového politika Jeana-Marie Le Pena. Ke krajní pravici měla blízko, francouzští soudci dokonce herečku již několikrát potrestali za podněcování k rasové nesnášenlivosti a diskriminaci islámské víry. „Francii zamořili muslimští vrazi ovcí,“ prohlásila například v roce 1997.
Před čtyřmi roky pak dostala pokutu ve výši 20.000 eur (zhruba přes půl milionu korun) za urážku kvůli dopisu, v němž v roce 2019 označila obyvatele ostrova Réunion za zdegenerované barbary. Bardotová v dopise adresovaném prefektovi zámořského departementu v Indickém oceánu kritizovala, jak se na ostrově zachází se zvířaty.
Bardotová se také vyjadřovala k aktuálním společenským a politickým tématům. „Feminismus není nic pro mě. Já mám skutečně ráda chlapy,“ uvedla Bardotová letos v květnu. Bardotová, která byla v minulosti symbolem žen, které se dokázaly oprostit od konzervativních vazeb a požadavků, tím kritizovala současnou vlnu feminismu ve filmovém světě.
Vedle toho Bardotová šokovala část francouzské veřejnosti v roce 2012, když řekla, že bude volit v prezidentských volbách vůdkyni tehdejší Národní fronty (dnes Národní sdružení) Marine Le Penovou. S krajně pravicovou stranou souzněla například v kritice pronikání islámu ve Francii. Ve své knize Un Cri Dans Le Silence (Výkřik v tichu) z roku 2003 ostře kritizovala i homosexuály, učitele či „profesionální nezaměstnané“.
Brigitte Bardotová promluvila po 11 letech. O feminismu i mrtvých kamarádech
„Oplakáváme legendu století,“ uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. „Francouzské bytí, univerzální záře,“ dodal prezident, podle kterého Bardotová „zosobňovala život ve svobodě“. Za obrovský zármutek označila úmrtí Bardotové Marine Le Penová. „Francie přišla o ženu, která byla mimořádná kvůli svému talentu, odvaze, upřímnosti, kráse,“ uvedla politička. „Byla mimořádně francouzská: svobodná, nezkrotitelná, zásadová,“ dodala Le Penová. Politici také připomínají, že Bardotová propůjčila svou tvář Marianně, alegorické postavě zosobňující francouzský národ.