V jihofrancouzském Saint-Tropez se ve středu od jedenácti hodin konal pohřeb francouzské filmové ikony a ochránkyně práv zvířat Brigitte Bardotové, která zemřela 28. prosince ve věku 91 let. Její manžel Bernard d’Ormale v úterý podle magazínu Paris Match za příčinu úmrtí označil rakovinu. Obřad se konal v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie za přítomnosti hostů pozvaných rodinou a Nadací Brigitte Bardotové na ochranu zvířat.
Autor: AP
Bohoslužba za Brigitte Bardotovou byla vysílána na obrazovkách v městském přístavu a na náměstích Place de la Mairie a Place des Lices. Tělo herečky bylo po obřadu uloženo na nedalekém hřbitově, kde jsou pohřbeni také rodiče Bardotové a odkud je výhled na Středozemní moře.
Autor: AP
Hřbitov je také místem posledního odpočinku filmového režiséra Rogera Vadima, prvního manžela Bardotové, který režíroval její průlomový film ...a Bůh stvořil ženu z roku 1956, díky kterému se herečka stala světovou hvězdou.
Autor: Reuters
D’Ormale uvedl, že Bardotová v poslední době podstoupila dvě operace kvůli blíže nespecifikovanému druhu rakoviny. Poté, co byla na konci roku 2025 dvakrát hospitalizována, trvala na tom, že se chce z nemocnice vrátit do své vily La Madrague v Saint-Tropez, a to i přes zdravotní komplikace.
Autor: Reuters
Na pohřeb přišla se svými dětmi i Anna Charrier Bjerkan, manželka jediného syna Brigitte Bardotové Nicolase-Jacquese Charriera.
Autor: Reuters
Obřadu se kromě rodiny, nejbližších přátel a hereckých kolegů zúčastnila také lídryně francouzské krajní pravice Marine Le Penová. Ta podle svých slov na akci dorazila vyjádřit Bardotové svůj obdiv. Zároveň vyslovila podporu jejímu manželovi, který je bývalým poradcem a blízkým spolupracovníkem otce Le Penové, Jeana-Marie Le Pena.
Autor: Reuters
Pohřbu se zúčastnilo i mnoho dalších prominentních hostů - na snímku je francouzská podnikatelka a obchodnice Caroline Margeridonová.
Autor: Reuters
Mezi další významné hosty patřily zpěvačka Mireille Mathieu (vlevo) či ministerská delegátka pro rovnost pohlaví, diverzitu a rovné příležitosti Aurore Berge (vpravo).
Autor: Reuters
„Oplakáváme legendu století,“ uvedl k úmrtí Bardotové francouzský prezident Emmanuel Macron. Brigitte Bardotová podle něj zosobňovala život ve svobodě.
Autor: Reuters
Bardotová zahájila svou hereckou kariéru na začátku 50. let a věnovala se jí přes dvacet let. Oficiálně ji ukončila v roce 1973, když jí bylo 39 let.
Autor: Reuters
V posledních letech se téměř výhradně věnovala ochraně práv zvířat a péči o ně. V souvislosti s tím ostře kritizovala například islám, myslivce či obyvatele ostrova Réunion, jež nepřímo označila za divochy. Soudy jí opakovaně udělovaly pokuty, protože se několikrát dopustila pomluvy či podněcování k rasové nesnášenlivosti.
Autor: Reuters
„Až do posledních chvil byla při vědomí a do samého konce se zajímala o osud všech zvířat,“ sdělil médiím její manžel. Herečka již v roce 1986 založila Nadaci Brigitte Bardotové pro blaho a ochranu zvířat.
Autor: Reuters
Byla jedním z nejznámějších sexuálních symbolů konce 50. a 60. let 20. století. V roce 1959 o ní spisovatelka Simone de Beauvoir napsala esej, v níž ji označila za „lokomotivu ženských dějin“ a prohlásila ji za první a nejsvobodnější ženu poválečné Francie.
Autor: Reuters
Mnoho lidí přišlo uctít hereččinu památku přímo k jejímu hrobu na hřbitově v Saint-Tropez. Veřejnost měla možnost vzdát Brigitte Bardot hold od dvou hodin na prostranství Pré des Pêcheurs.
Autor: AP