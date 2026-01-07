OBRAZEM: Merci Brigitte! Francie se rozloučila se svou legendární Bardotovou

V jihofrancouzském Saint-Tropez se ve středu od jedenácti hodin konal pohřeb francouzské filmové ikony a ochránkyně práv zvířat Brigitte Bardotové, která zemřela 28. prosince ve věku 91 let. Její manžel Bernard d’Ormale v úterý podle magazínu Paris Match za příčinu úmrtí označil rakovinu. Obřad se konal v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie za přítomnosti hostů pozvaných rodinou a Nadací Brigitte Bardotové na ochranu zvířat.
Pohřeb herečky Brigitte Bardototové v Saint-Tropez (7. ledna 2026). Pohřeb zesnulé francouzské filmové ikony Brigitte Bardotové v Saint-Tropez (7.... Pohřeb herečky Brigitte Bardotové v Saint-Tropez (7. ledna 2026). Pohřeb herečky Brigitte Bardotové v Saint-Tropez (7. ledna 2026). Francouzské herečka Thea Charrier a její děti přicházejí na pohřeb herečky... Francouzská krajně pravicová politička a poslankyně Marine Le Penová přichází... Francouzská podnikatelka a obchodnice Caroline Margeridon při příchodu na... Zpěvačka Mireille Mathieu a ministerská delegátka pro rovnost pohlaví,... Příjezd vozu s rakví francouzské filmové ikony Brigitte Bardotové v... Lidé fotografují pohřební vůz s rakví zesnulé francouzské filmové ikony... Pohřeb herečky Brigitte Bardototové v Saint-Tropez (7. ledna 2026). Lidé vzdávají hold zesnulé francouzské filmové ikoně Brigitte Bardotové jejím...

