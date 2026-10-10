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Jak se hledá nejsledovanější pár Netflixu? Prozrazují hvězdy seriálu Bridgertonovi
Novinka zatím nese pracovní název Untitled Bridgerton Project. Podobně jako úspěšná minisérie Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových se vrátí do minulosti a přiblíží osudy postav, které diváci znají z hlavního seriálu. Tentokrát se však pozornost přesune k Violet, matce osmi sourozenců Bridgertonových, a k muži, který se stal její životní láskou.
V původním seriálu ztvárňuje Violet herečka Ruth Gemmellová. Edmund, kterého si diváci pamatují především z vyprávění o jeho předčasné smrti, byl jejím manželem a otcem jejich osmi dětí. Nová minisérie má ukázat, jak se jejich vztah zrodil a jak se z mladé Violet stala žena, která později držela početnou rodinu pohromadě.
Na projektu se podílejí Shonda Rhimesová a Nicholas Nardini. Oba se ujmou scénáře, vedení seriálu i výkonné produkce. Režie se zhostí Tom Verica, který bude zároveň výkonným producentem. Stejnou roli zastává také Betsy Beersová.
Pro Rhimesovou jde o další rozšíření světa, který se od premiéry Bridgertonových v roce 2020 zařadil mezi největší hity Netflixu. První odbočka od příběhů jednotlivých sourozenců přišla v roce 2023 s minisérií Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových. Ta sledovala mladší léta královny Šarloty a její vztah s králem Jiřím III.
Popularita seriálu přitom neklesá. Čtvrtá řada Bridgertonových se po uvedení dostala na první místo globálního žebříčku anglicky mluvených seriálů Netflixu a pronikla do první desítky ve 92 zemích. První a třetí série navíc patří mezi historicky nejsledovanější anglicky mluvené seriály platformy.
Fanoušci se mohou těšit také na pokračování hlavního seriálu. V Londýně se právě natáčí pátá řada, v jejímž centru budou Francesca Bridgertonová v podání Hannah Doddové a Michaela Stirlingová, kterou hraje Masali Baduzaová. Netflix již potvrdil i šestou řadu.