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Bridgertonovi dostanou další seriál. Netflix odhalí osudovou lásku Violet

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  13:57
Bridgertonovi - Violet

Bridgertonovi - Violet | foto: Netflix

Ze seriálu Bridgertonovi - druhá série (2024)
Bridgertonovi
Ze seriálu Bridgertonovi - první série (2024)
Snímek z druhé řady Bridgertonových
48 fotografií
Fanoušci seriálu Bridgertonovi se dočkají dalšího návratu do světa plesů, společenských intrik a velkých lásek. Netflix připravuje novou minisérii, která se zaměří na mládí Violet Bridgertonové a její vztah s vikomtem Edmundem. Právě jejich láska položila základy rodiny, jejíž příběhy sledují diváci po celém světě.

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Novinka zatím nese pracovní název Untitled Bridgerton Project. Podobně jako úspěšná minisérie Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových se vrátí do minulosti a přiblíží osudy postav, které diváci znají z hlavního seriálu. Tentokrát se však pozornost přesune k Violet, matce osmi sourozenců Bridgertonových, a k muži, který se stal její životní láskou.

V původním seriálu ztvárňuje Violet herečka Ruth Gemmellová. Edmund, kterého si diváci pamatují především z vyprávění o jeho předčasné smrti, byl jejím manželem a otcem jejich osmi dětí. Nová minisérie má ukázat, jak se jejich vztah zrodil a jak se z mladé Violet stala žena, která později držela početnou rodinu pohromadě.

Bridgertonovi - Violet
Ze seriálu Bridgertonovi - druhá série (2024)
Ze seriálu Bridgertonovi - první série (2024)
Snímek z druhé řady Bridgertonových
48 fotografií

Na projektu se podílejí Shonda Rhimesová a Nicholas Nardini. Oba se ujmou scénáře, vedení seriálu i výkonné produkce. Režie se zhostí Tom Verica, který bude zároveň výkonným producentem. Stejnou roli zastává také Betsy Beersová.

Pro Rhimesovou jde o další rozšíření světa, který se od premiéry Bridgertonových v roce 2020 zařadil mezi největší hity Netflixu. První odbočka od příběhů jednotlivých sourozenců přišla v roce 2023 s minisérií Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových. Ta sledovala mladší léta královny Šarloty a její vztah s králem Jiřím III.

Ze seriálu Bridgertonovi (2020)

Popularita seriálu přitom neklesá. Čtvrtá řada Bridgertonových se po uvedení dostala na první místo globálního žebříčku anglicky mluvených seriálů Netflixu a pronikla do první desítky ve 92 zemích. První a třetí série navíc patří mezi historicky nejsledovanější anglicky mluvené seriály platformy.

Fanoušci se mohou těšit také na pokračování hlavního seriálu. V Londýně se právě natáčí pátá řada, v jejímž centru budou Francesca Bridgertonová v podání Hannah Doddové a Michaela Stirlingová, kterou hraje Masali Baduzaová. Netflix již potvrdil i šestou řadu.

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