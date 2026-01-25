Jak se hledá nejsledovanější pár Netflixu? Prozrazují hvězdy seriálu Bridgertonovi

Luke Thompson a Yerin Ha v seriálu Bridgertonovi (2026) | foto: Netflix

Monika Zavřelová
  14:00
Bridgertonovi se vrací na Netflix. Show, která jedny vytáčí svou historickou nepřesností a druzí ji pro její moderní přístup a inkluzivitu milují, vstupuje do čtvrté série. Povede se tvůrcům překonat rekordní start předchozí řady? To bude jasné od 29. ledna, kdy Netflix vypustí do světa první čtyři epizody.

Čtvrtá řada seriálu znovu navazuje na příběhy z pera knižní ságy spisovatelky Julie Quinnové. Pro televizi ji tentokrát adaptovala scenáristka a showrunnerka Jess Brownell, která mimo jiné pracovala na ceněném dramatu Neskutečná Anna o mistrné podvodnici Anně Delvey. To stejně jako Bridgertonovi vzniklo v produkci společnosti Shondaland, za kterou stojí „královna amerického seriálové dramatu“ Shonda Rhimes, tvůrkyně televizních hitů Skandál nebo Chirurgové.

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

