Čtvrtá řada seriálu znovu navazuje na příběhy z pera knižní ságy spisovatelky Julie Quinnové. Pro televizi ji tentokrát adaptovala scenáristka a showrunnerka Jess Brownell, která mimo jiné pracovala na ceněném dramatu Neskutečná Anna o mistrné podvodnici Anně Delvey. To stejně jako Bridgertonovi vzniklo v produkci společnosti Shondaland, za kterou stojí „královna amerického seriálové dramatu“ Shonda Rhimes, tvůrkyně televizních hitů Skandál nebo Chirurgové.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let
Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...
Janda, Kozub i Basiková. Podívejte se, kdo vzdal hold Patriku Hezuckému v O2 areně
Přátelé nejen z hudební branže se v pondělí 19. ledna sešli v pražské O2 areně, aby dali poslední sbohem moderátorovi Patriku Hezuckému, který 5. prosince podlehl vážné nemoci. Večerem nazvaným...
Divákům se zdál ošklivý. Z Ameriky pak Karel Gott přijel jako suverénní drzoun
Karel Gott – na většinovém názoru, že byl nejlepším českým zpěvákem, nepanuje stoprocentní shoda. Někdo ho obdivuje, někdo moc nemusí. Jisté však je, že byl jednoznačně nejúspěšnější. Ať už použijeme...
Snímek roku vznikl v černouhelném dolu. Cenu Czech Press Photo má i náš fotograf
Titul Fotografie roku v prestižní soutěži Czech Press Photo připadla Lukáši Kaboňovi z Deníku, který fotografoval uzavírání posledního černouhelného dolu ve Stonavě. Úspěch slaví i fotograf Petr...
KVÍZ: Kuchař je umělec a psycholog. Znáte dobře seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka?
V roce premiéry – 1984 – to bylo zjevení. Televizní seriál, u jehož sledování má divák moc rozhodovat o tom, kudy se děj bude ubírat. Dnes víme, že tak horké nebylo, všechny dějové linky plynuly...
Jak se hledá nejsledovanější pár Netflixu? Prozrazují hvězdy seriálu Bridgertonovi
Bridgertonovi se vrací na Netflix. Show, která jedny vytáčí svou historickou nepřesností a druzí ji pro její moderní přístup a inkluzivitu milují, vstupuje do čtvrté série. Povede se tvůrcům překonat...
V Yungbludově záři se vyhřívají Aerosmith, Smashing Pumpkins a brzy i Pearl Jam
Hvězda anglického zpěváka a hudebníka Dominica Richarda Harrisona, zvaného Yungblud, letí strmě vzhůru. A v její záři se vyhřívají i rockoví matadoři, s nimiž spojil své síly – Aerosmith, Smashing...
RECENZE: Špionážní příběh z časů, kdy měli Estonci plné zuby sovětských manýr
Román Smrt dokonalé věty je v podstatě špionážním příběhem. Nejprve několik slov o jeho autorovi. Rein Raud je jedním z předních estonských intelektuálů, odborník na japonskou filozofii, kulturu a...
„Nenašli jsme společnou cestu.“ V UDG po dvaceti letech končí polovina kapely
Kapela UDG, kterou proslavily hity jako Hvězdář, Motýl nebo Kurtizána, po více než dvaceti letech vymění část členů. Skupina oznámila, že byť navenek mohla působit stabilně, uvnitř se ukazovalo, že...
GLOSA: Šťastný nový rok přejí Vídeňští filharmonikové. I na nosičích
Novoroční koncerty Vídeňských filharmoniků jsou velkou společenskou událostí, která je televizí a rozhlasem přenášena do více než 150 zemí. Ten letošní, který dirigoval poprvé Yannick Nézet-Séguin,...
Sex, porod, pokus o znásilnění. Skandální Erotikon se vrací v necenzurované verzi
Už skoro sto let nosí Erotikon nálepku skandálního filmu kvůli tehdy nevídaným nahým scénám. Nyní se němá černobílá legenda vrací na plátna kin; v restaurované podobě a s novou hudbou.
TELEVIZIONÁŘ: Vyhrál v Milionáři, koupil zbraně a šel zabíjet. Lesní vrah
Fascinace skutečnými sériovými zločiny se rozlévá napříč stanicemi. Zatímco Nova na své streamovací službě Oneplay v projektu Metoda Markovič: Straka oživuje případ takzvaného spartakiádního vraha,...
Jack London kradl ústřice a surfoval. Z výpravy zlatokopů si přivezl jen kurděje
Zavolal mě do divočiny, nešlo odolat. Před 150 lety se narodil Jack London. Novináře, spisovatele, ale také idealistu a dobrodruha připomíná Magazín Víkend DNES.
Odyssea slibuje největší film své doby. Návštěva kina se zdá být povinností
Režisér Christopher Nolan se nechal slyšet, že rozhodně nikdy nebude pracovat s Netflixem a svou misi za záchranu diváckého zážitku z kin bere smrtelně vážně. Nadcházející starověkou epiku Odyssea na...
RECENZE: Živelný a uhrančivý. Rushdie opět ukázal, proč by si zasloužil nobelovku
O Salmanu Rushdiem se mluví už pěkných pár let jako o potenciálním laureátovi Nobelovy ceny. Samozřejmě za literaturu, i když slušela by mu jistě i nobelovka za mír. Jeho tři roky starý román Vítězné...
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...
Stavby s vůní dřeva. Televize uvede dokument zemědělské univerzity
V neděli se na televizních obrazovkách představí dokumentární film České zemědělské univerzity v Praze s názvem Stavby s vůní dřeva. Má za cíl představit proces, při němž se dřevo dostane z českých...
Michal Pavlíček v lednu slaví 70. narozeniny dvěma výjimečnými koncerty v O2 universu
Michal Pavlíček oslaví 70. narozeniny hned dvěma unikátními koncerty v pražském O2 universu 28. a 29. ledna. K legendě české hudební scény se v průběhu obou večerů připojí řada hostů. Na obou...