GLOSA: Stovka filmů za sto minut a navrch procházka. Bratři Lumierové jsou zpět

Autor:
  17:10
Při sledování některých současných filmů už člověk zapomíná, že na počátku stálo zjevení, magie, zázrak, dobrodružství a okouzlení, jež kinematografie přinesla světu, aniž by potřebovala tříhodinové eposy plné umělohmotných výbuchů. Třeba je čas připomenout si, že k fascinaci publika stačila necelá minuta.
Fotogalerie4

Bratři Lumierové - Dobrodružství pokračuje | foto: Film Europe

Po sto třiceti letech se vracejí na plátna kin restaurované snímky stvořitelů prvních pohyblivých příběhů. Dokument Bratři Lumierové – Dobrodružství pokračuje, který měl premiéru na mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastiánu, navazuje na svého předchůdce z roku 2016, projekt Bratři Lumierové.

Přináší unikátní sbírku 114 raných filmů, z nichž každý trvá kolem padesáti sekund, a to ve vysoké technické kvalitě ve 4K rozlišení a s hudbou skladatele Gabriela Faurého, současníka bratří Lumierů.

Kolekce, kterou sestavil Thierry Frémaux, umělecký ředitel filmového festivalu v Cannes a ředitel Institut Lumiere v Lyonu, mimo jiné ukazuje, že již v prvopočátcích právě vynalezené umělecké disciplíny se využívaly veškeré žánry. Najdou se v ní komedie, dramata, ale i rodinné záznamy, cestopisy či akční scény.

Bratři Lumierové - Dobrodružství pokračuje
Bratři Lumierové - Dobrodružství pokračuje
Bratři Lumierové - Dobrodružství pokračuje
Bratři Lumierové - Dobrodružství pokračuje
4 fotografie

Sestava dobových černobílých „minifilmů“ cestuje nejen po festivalech, ještě před českou distribuční premiérou vstoupila do kin ve Francii, Itálii, Španělsku či Japonsku. Dosavadní tržby přes půl milionu dolarů jsou sice zanedbatelné, ale jak prohlašují manželé Kučerovi, kteří dlouhodobě podporují digitalizaci klasických českých filmů, je lepší pomáhat k přežití osvědčeným pokladům než investovat naslepo do pochybných novinek.

Už předešlou lumierovskou kolekci vynášeli filmoví nadšenci až do nebe. „Jsem si jistý, že jsem se po celou dobu promítání usmíval,“ píše jeden z nich o náladovém pocitu, zatímco jiný zase oceňuje faktografickou stránku díla: „Doposud jsem znal z tvorby Lumierů jen dva tituly, Dělníky opouštějící továrnu a Vlak přijíždějící do stanice.“

K výpravě za průkopníky filmařiny se navíc v Praze přidává výlet za minulostí promítacích sálů. Distribuční společnost Film Europe a kino Edison Filmhub totiž pořádají procházku, na níž účastníci poznají nejstarší pražská kina. Cestou se seznámí s osudy Ponrepa, Lucerny, Světozoru nebo již zaniklého kinosálu Koruna, načež exkurzi završí právě projekce novinky Bratři Lumierové – Dobrodružství pokračuje. Akce s názvem Biograf ožívá: Po stopách prvních pražských kin se koná ve dnech 19. a 20. srpna.

Vstoupit do diskuse
Témata: film, kino

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Pořad Na lovu posílí velké jméno. Novým lovcem bude moderátor Bouček

Jako poslední ze tří klíčových tuzemských televizí zveřejnila svůj podzimní program Nova včetně platformy OnePlay. Tematicky se podobá ostatním, nabízí rodinná témata, detektivky či soutěže. Vedle...

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou Motoristům sobě a lídryni strany v Olomouckém kraji Gabriele Sedláčkové. Reagoval tak na příspěvek...

Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...

Oscarové překvapení. Česko vyšle do boje místo Sbormistra dokument o fotografce

Členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) vybrali do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film dokument režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Slavnostní...

GLOSA: Stovka filmů za sto minut a navrch procházka. Bratři Lumierové jsou zpět

Při sledování některých současných filmů už člověk zapomíná, že na počátku stálo zjevení, magie, zázrak, dobrodružství a okouzlení, jež kinematografie přinesla světu, aniž by potřebovala tříhodinové...

16. srpna 2025  17:10

RECENZE: Nový Walliams je hravý i dravý, ale už se začíná tak trochu vykrádat

Premium

Zatímco internet zuřivě řeší, jestli David Walliams v televizi hajluje, nebo zdraví na římský způsob, na zdejších knihkupeckých pultech přistála poklidně jeho nová knížka pro děti. Už devětadvacátá!...

16. srpna 2025

TELEVIZIONÁŘ: Jak pes stráví poslední noc před kastrací? Prostopášně

Pozor, rozhodně nepouštějte svým dětem, upozorňuje snímek Fixed, v české verzi nazvaný Šmik, šmik, jehož premiéru nasazuje streamovací služba Netflix. Varování je namístě.

16. srpna 2025  9:30

Pilníkovo pozdní odpoledne

15. srpna 2025  17:30,  aktualizováno  17:30

RECENZE: Thriller Cihla točili u nás. S logikou se nepotkal, ale docela pobaví

60 % Premium

Nový německý film Cihla, který je k vidění na Netflixu, vznikal u nás. Ač si divák může v souvislosti se zápletkou po zhlédnutí klást mnoho vcelku logických otázek, nabízí tento thriller svižnou a...

15. srpna 2025

Zběsilost v srdci. Existenciální malířka Krištofíková vystavuje klíče od toho svého

Malířka a studentka AVU Anna Krištofíková pracuje hlavně se svým vnitřním symbolismem, který se začal postupně rodit v dětství na samotě u lesa, a současnými autoportréty. Ve svých obrazech...

15. srpna 2025  11:44

Taylor Swift odhalila image nového alba. Kopíruješ Kylie, zuří fanoušci Australanky

Nová éra, nová vizáž. Americká popová hvězda Taylor Swift světu předvedla obálku svého chystaného alba The Life of a Showgirl, které bude už její dvanácté. Zpěvačka zároveň ukázala fotografie, na...

15. srpna 2025  10:31

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, upozorňuje režisérka

Vysíláme

Režisérka Eva Tomanová ve svém novém dokumentárním seriálu Sperminátoři zkoumá fenomén darování spermatu „na dobré slovo“ – tedy mimo oficiální systém reprodukčních klinik. V Rozstřelu mluví o...

15. srpna 2025

KVÍZ: Nejen Rebelové a Requiem pro panenku. Znáte dobře filmy jubilanta Renče?

V neděli 17. srpna oslaví 60. narozeniny režisér a příležitostný herec Filip Renč, autor filmů jako Requiem pro panenku, Rebelové, Hlídač č. 47 nebo životopisné Lídy Baarové. Pokud máte dojem, že se...

vydáno 15. srpna 2025

Netflix láká na temné finále. Wednesday se vrací v traileru ke druhé části

Streamingová platforma Netflix zveřejnila oficiální trailer ke druhé části druhé série úspěšného seriálu Wednesday. Fanoušci se dočkají čtyř závěrečných epizod, z nichž poslední dva díly zrežíroval...

14. srpna 2025  18:19

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pod vlivem drog vznikla skvělá hudba, ale mě by to odrovnalo, říká Ondřej Soukup

Premium

Hudebník a skladatel Ondřej Soukup má na kontě řadu hitů, za filmovou hudbu dva České lvy, byl autorem i té v oscarovém Koljovi. Od premiéry jeho veleúspěšného muzikálu Johanka z Arku letos uplyne...

14. srpna 2025

Zemřel Dracula Petr Dopita. Muzikálový zpěvák se proslavil i hrou na pilu

Ve věku 77 let zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Zahrál si v předních českých muzikálech Dracula či Johanka z Arku, účinkoval i v ostravské verzi Jesus Christ Superstar. Dlouhé roky...

14. srpna 2025  15:32,  aktualizováno  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.