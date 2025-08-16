GLOSA: Stovka filmů za sto minut a navrch procházka. Bratři Lumierové jsou zpět

Po sto třiceti letech se vracejí na plátna kin restaurované snímky stvořitelů prvních pohyblivých příběhů. Dokument Bratři Lumierové – Dobrodružství pokračuje, který měl premiéru na mezinárodním filmovém festivalu v San Sebastiánu, navazuje na svého předchůdce z roku 2016, projekt Bratři Lumierové.
Přináší unikátní sbírku 114 raných filmů, z nichž každý trvá kolem padesáti sekund, a to ve vysoké technické kvalitě ve 4K rozlišení a s hudbou skladatele Gabriela Faurého, současníka bratří Lumierů.
Kolekce, kterou sestavil Thierry Frémaux, umělecký ředitel filmového festivalu v Cannes a ředitel Institut Lumiere v Lyonu, mimo jiné ukazuje, že již v prvopočátcích právě vynalezené umělecké disciplíny se využívaly veškeré žánry. Najdou se v ní komedie, dramata, ale i rodinné záznamy, cestopisy či akční scény.
Sestava dobových černobílých „minifilmů“ cestuje nejen po festivalech, ještě před českou distribuční premiérou vstoupila do kin ve Francii, Itálii, Španělsku či Japonsku. Dosavadní tržby přes půl milionu dolarů jsou sice zanedbatelné, ale jak prohlašují manželé Kučerovi, kteří dlouhodobě podporují digitalizaci klasických českých filmů, je lepší pomáhat k přežití osvědčeným pokladům než investovat naslepo do pochybných novinek.
Už předešlou lumierovskou kolekci vynášeli filmoví nadšenci až do nebe. „Jsem si jistý, že jsem se po celou dobu promítání usmíval,“ píše jeden z nich o náladovém pocitu, zatímco jiný zase oceňuje faktografickou stránku díla: „Doposud jsem znal z tvorby Lumierů jen dva tituly, Dělníky opouštějící továrnu a Vlak přijíždějící do stanice.“
K výpravě za průkopníky filmařiny se navíc v Praze přidává výlet za minulostí promítacích sálů. Distribuční společnost Film Europe a kino Edison Filmhub totiž pořádají procházku, na níž účastníci poznají nejstarší pražská kina. Cestou se seznámí s osudy Ponrepa, Lucerny, Světozoru nebo již zaniklého kinosálu Koruna, načež exkurzi završí právě projekce novinky Bratři Lumierové – Dobrodružství pokračuje. Akce s názvem Biograf ožívá: Po stopách prvních pražských kin se koná ve dnech 19. a 20. srpna.