Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood

Snímek vytvořil irský režisér Ruairi Robinson pomocí Seedance 2.0, výkonného nástroje pro generování videa umělou inteligencí, který vlastní čínská technologická společnost ByteDance.
Sekvence má všechny atributy vysokorozpočtového hollywoodského filmu: věrohodnou choreografii kaskadérských kousků, výrazné zvukové efekty a napínavou hudbu.
K výsledku stačilo autorovi napsat jen dvě věty – o zbytek se postarala umělá inteligence. Ještě nedávno přitom videa vytvořená pomocí AI sklízela jen posměšky za svou nevěrohodnost. Nový výtvor se však dočkal jiné reakce: téměř okamžitého odsouzení ze strany několika předních hollywoodských společností, jak popisují The New York Times.
Scenárista Rhett Reese známý svými filmy ze série Deadpool se nechal slyšet, že mu video s Cruisem a Pittem nahnalo „husí kůži“.
Zničí umělá inteligence Hollywood? Důvod k obavám je, říkají tvůrci
„Pro všechny z nás, kteří pracujeme v tomto odvětví a zasvětili jsme mu svou kariéru i život, je to děsivé,“ řekl. „Vidím, jak použití AI všude vede ke ztrátě pracovních míst,“ dodal.
Firma ByteDance vydala Seedance 2.0 minulý týden – asi dva měsíce poté, co předchozí verze sklidila především špatné ohlasy. V tiskové zprávě společnost chválila „fyzickou přesnost, realističnost a ovladatelnost“ aktualizovaného nástroje, který je podle ní vhodný pro tvorbu „profesionálních kreativních scénářů“.
Ani Oscar práci v Los Angeles nezaručí. Hollywoodská produkce se stále propadá
Popularitu na internetu získalo i několik dalších videí vytvořených za pomoci tohoto modelu. V jednom se spolu například na pohovce pořadu The Tonight Show usmiřují znesváření rapeři Kendrick Lamar a Drake.
Sám Robinson pak zveřejnil další videa. V jednom Pitt a Cruise zápasí s robotem, v jiném zase Pitt bojuje se „zombie ninjou“ vyzbrojeným mečem.
Hollywood rychle reagoval. Předseda a výkonný ředitel Motion Picture Association Charles Rivkin vyzval společnost ByteDance, aby okamžitě ukončila takové jednání. V prohlášení si stěžoval, že se Seedance 2.0 dopustila „masivního“ neoprávněného použití autorsky chráněných děl.
Varoval jsem vás už v Terminátorovi, říká James Cameron o umělé inteligenci
Disney společnosti ByteDance zaslala výzvu k zastavení činnosti a obvinila ji, že svým uživatelům poskytuje „pirátskou knihovnu“ s postavičkami disneyovek. Hollywoodské studio loni uzavřelo dohodu v hodnotě jedné miliardy dolarů, v rámci které umožnilo generovat videoobsah s jejími postavami uživatelům modulu OpenAI Sora.
ByteDance, která také vlastní TikTok a jejíž hodnota na soukromých trzích byla odhadnuta na 480 miliard dolarů, na žádost o komentář pro The New York Times nereagovala.