Zní to až příliš lákavě, než abychom to brali jako hotovou věc a začali se nezřízeně těšit. Zpráva se navíc v médiích objevila 1. dubna, ale o apríl se nejedná. Už před časem se objevily zvěsti, že by Brad Pitt měl navázat na spolupráci s oběma renomovanými režiséry v dosud nespecifikovaných projektech. Připomeňme, že pod vedením proslulého perfekcionisty Davida Finchera hrál Pitt ve filmech Sedm, Klub rváčů a Podivuhodný případ Benjamina Buttona, s milovníkem popkultury, hamburgerů a hudby 70. let Tarantinem pak natočil ještě Hanebný pancharty.

Asi nikdo ale nečekal, že půjde o film, na němž budou David Fincher a Quentin Tarantino pracovat společně. První kusé zprávy hovoří o tom, že Tarantinův scénář by měl navazovat na film Tenkrát v Hollywoodu, přičemž hlavní pozornost bude upřena na postavu Cliffa Bootha, který v náročných scénách zaskakuje za herce Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio). Tarantino plánoval Bootha využít i ve svém ohlášeném a posléze zrušeném projektu The Movie Critic, z nějž scénář chystaného snímku údajně vychází.

Pikantní na celém projektu je, že díky Fincherově spolupráci a smlouvě s Netflixem – natočil pro něj filmy Mank a Zabiják, by byl film s podpisem Quentina Tarantina určen pro streamovací platformy, které autor kultovního morytátu Pulp Fiction z duše nesnáší.

Zní to celé až příliš snově. A ačkoliv ještě nezaznělo žádné definitivní potvrzení, že tento film vznikne, už teď si můžeme představovat, jak to dopadne, střetne-li se Tarantinův styl psaní scénářů se sáhodlouhými dialogovými výměnami a odkazy na všechno možné, co se týká kinematografie, s Fincherovou nelidsky precizní režií, bažící po kubrickovsky dokonalém audiovizuálním tvaru. Podobně se můžeme kochat představou, že vedle Brada Pitta se ve snímku objeví i Rick Dalton v podání Leonarda DiCapria a další hvězdná jména.

Pro Davida Finchera by spolupráce s Quentinem Tarantinem navíc mohla znamenat něco jako návrat do formy. Neboť oba zmíněné netflixovské počiny – černobílý Mank vyprávěl příběh scenáristy filmu Občan Kane, v Zabijákovi se Fincher znovu spojil s Andrewem Kevinem Walkerem, který pro něj napsal Sedm – tak docela nesplnily vysoká očekávání.