Parťáci Clooney a Pitt točí spolu, hrají vlky samotáře najaté na špinavou práci

Brooklynský most, čínská čtvrť, Harlem, polonahý muž a noční ulice. Hollywoodské hvězdy George Clooney a Brad Pitt znovu řádí v ulicích New Yorku. Jak dokazují záběry, společné natáčení si užívají. Zatímco Pitt předvádí někdy až bizarní modely, Clooney se drží svého šviháckého stylu. Podle dostupných informací vzniká thriller Wolves, ten by měl být k vidění příští rok na platformě Apple TV+.