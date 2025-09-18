Herec z Chirurgů a fotograf slavných Brad Everett Young nepřežil autonehodu

Ve věku 46 letech zemřel herec a fotograf hollywoodských celebrit a galavečerů Brad Everett Young. Muž mnoha talentů a podporovatel umělců zemřel na následky zranění způsobených při autonehodě.

Herec a fotograf Brad Everett Young zemřel na následky autonehody ve věku 46 let. | foto: Profimedia.cz

Do Youngova auta narazilo vozidlo jedoucí v protisměru, když se v neděli pozdě v noci vracel z kina. Na místě svým zraněním podlehl, uvedl jeho mluvčí Paul Christensen pro magazín The Hollywood Reporter.

Young byl coby fotograf stálou tváří hollywoodských premiér, červených koberců a předávání cen. Jeho fotografické portfolio zahrnovalo tvorbu pro známé magazíny jako je Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People, Variety.

Jako herec začínal na konci 90. let, kdy získal epizodní role v seriálech Boy Meets World, Felicity, Chirurgové a ve filmech jako Charlieho andílci, Jurský park III, Kámoš k pohledání nebo v Oscary ověnčeném Umělcovi z roku 2011.

Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let

Rodák z Virginie také založil iniciativu Dream Loud Official věnovanou obnově a zachování hudebních a uměleckých programů ve školách po celých Spojených státech. Jejím cílem bylo inspirovat studenty, učitele, umělce a připomenout komunitám, že podle jeho slov kreativita není luxus, ale nezbytná součást vzdělávání.

„Bradova vášeň pro umění i pro lidi, kteří za ním stáli, byla bezkonkurenční. Žil svou misí udržovat kreativitu naživu a jeho odkaz bude pokračovat dál prostřednictvím Dream Loud Official,“ uvedl Christensen v prohlášení.

Young se narodil 24. července 1979 v Danville ve Virginii jako prostředním z tří sourozenců. Po absolvování Chatham High School a Averett University, kde působil jako spisovatel, fotograf a grafický designér pro školní noviny, přišel do Los Angeles s cílem studovat medicínu. Nakonec však u něj zvítězila touha věnovat se herectví.

Zemřela hvězda seriálů Čarodějky a Chirurgie. Herci Julianu McMahonovi bylo 56

„Los Angeles bylo místem, kde jsem díky všem pracovním příležitostem, které město nabízelo, mohl udělat tato rozhodnutí,“ řekl v rozhovoru roku 2015. „Během prvního měsíce jsem se zúčastnil svého prvního konkurzu na televizní seriál, dostal jsem roli, stal se členem Screen Actors Guild a zbytek je historie.“

