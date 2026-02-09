Děj snímku Bouřlivé výšiny vychází z nesmrtelné předlohy Emily Brontëové z roku 1847 a sleduje osudovou a ničivou lásku mezi nalezencem Heathcliffem a dcerou jeho pěstouna Catherine Earnshawovou. Jejich vztah se odehrává v ponurém prostředí yorkshirských vřesovišť, kde se romantická vášeň postupně mění v toxickou žárlivost a touhu po pomstě, která poznamená dvě generace dvou rodů.
V hlavních rolích se představí Margot Robbie jako Catherine a Jacob Elordi jako Heathcliff. Jejich obsazení vyvolalo ve filmovém světě i mezi fanoušky knihy značné diskuse, zejména kvůli věku a vzhledu, ale režisérka si za svou volbou stojí s tím, že oba herci mají pro své postavy nezbytnou energii a charisma. V dalších rolích se objeví například Hong Chau jako Nelly Deanová, Shazad Latif jako Edgar Linton nebo Martin Clunes v roli pana Earnshawa.
Emerald Fennellová ke snímku napsala i scénář a postarala se o to, aby film nebyl jen další klasickou dobovou adaptací. Hudbu k filmu složil Anthony Willis, přičemž soundtrack obsahuje i původní písně od zpěvačky Charli XCX, což podtrhuje modernější a dravější pojetí celého díla. Kamera Linuse Sandgrena zachycuje drsnou krásu anglického venkova, přičemž natáčení zavedlo filmaře do takových atraktivních míst jako je národní park Yorkshire Dales či údolích Arkengarthdale a Swaledale.
Zajímavostí je, že režisérka trvala na tom, aby byl název filmu v propagačních materiálech uváděn v uvozovkách. Vysvětlila to tím, že tak rozsáhlé a komplexní dílo, jakým je předloha Emily Brontëové, nelze nikdy zcela adaptovat, a proto divákům předkládá svou vlastní specifickou verzi tohoto příběhu. Film měl světovou premiéru v lednu 2026 v Los Angeles a do široké distribuce vstupuje symbolicky v období svátku svatého Valentýna.