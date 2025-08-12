Pořad Na lovu posílí velké jméno. Novým lovcem bude známý moderátor

Co všechno může způsobit jeden test DNA v malém městečku, kde se každý zná s každým, odvypráví rodinný seriál Bratři a sestry, který Nova na obrazovce už předem mohutně propaguje.
Jestli opravdu platí, že dobrého člověka peníze nezkazí, zjistí osmidílná série Milionáři. Nové případy přinese tradiční Kriminálka Anděl s hereckými posilami Jiřím Dvořákem a Martou Dancingerovou.
Seriály Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2 oslaví jednadvacet let vysílání, vrátí se improvizační show Možné je všechno! a soutěž Na lovu představí nového lovce, jenž coby hostující soutěžící pořadu ohromil svými znalostmi; stane se jím Libor Bouček alias Žolík.
„Nejprve štáb i diváky ohromil svými fenomenálními znalostmi, když se ve hvězdném speciálu Na lovu objevil jako VIP soutěžící. Oficiální nabídka od vedení TV Nova na sebe nenechala dlouho čekat a Libor kývl. Diváci se na něj mohou těšit už začátkem září,“ uvedla televize.
Vedle nových řad cyklů Hell’s Kitchen, Bachelor a Love Island se pak objeví přírůstek žánru reality jménem Jáma lvová, v němž pětice investorů hledá podnikatelské talenty.
Trojici premiér slibuje streamovací služba OnePlay. Jednak dva dokumentární seriály, portrét legendárního policisty Případy Jiřího Markoviče a pohled do zákulisí fotbalového klubu – Slovan Liberec: Zpátky na vrchol, jednak šestidílný komediální projekt Štěstíčku naproti. Popisuje, jak případ drobného úplatkářství v nižší fotbalové soutěži narostl díky výbušným odposlechům v největší sportovní skandál v naší novodobé historii.
Prima zahájí svou podzimní sezonu novými seriály Polabí a Mladá krev, druhou řadou Zrádců s Vojtou Kotkem v roli průvodce nebo premiérovými díly pořadu Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem.
|
Podzim na Primě. Kromě nových seriálů se vrátí Zrádci a Ano, šéfe! s Pohlreichem
Krimiseriál Mladá krev, který spojuje zkušenosti ostřílených policistů s energií jejich mladých kolegů na krajském oddělení vražd, se stejně jako propojené osudy tří rodin ze seriálu Polabí předvede nejprve na streamovací platformě prima+, až následně na obrazovce.
Její předplatitelé budou mít také týdenní náskok před televizními diváky ve sledování druhé řady reality show Zrádci a pouze pro ně je připraven seriál Noční operatér, natočený podle skutečných událostí s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli.
Přijdou i nové řady dokumentů Bez lítosti o doživotně odsouzených vrazích a Za mřížemi o profesních životech ve věznicích, po letní pauze se vrátí rodinné ságy Kamarádi a Zoo Nové začátky.
|
V devíti bojuje za rodinu a svobodu, popsal Jiří Strach hrdinku Mámy
Česká televize ohlašuje novinku StarDance na cestách, poprvé v historii totiž taneční pořad vyrazí na turné po šesti městech České republiky. Osm soutěžních párů složených z celebrit a profesionálních tanečníků vystoupí v arénách s živou kapelou, porotou a tradičním duem moderátorů, jež tvoří Tereza Kostková a Marek Eben. Mimochodem Eben se současně předvede i coby vypravěč nového animovaného večerníčku O pejskovi a kočičce v režii a výtvarném pojetí Barbory Dlouhé.
Ani veřejnoprávní stanice nevynechá dva klíčové okruhy televizní nabídky, tedy zločin a rodinu. První položku obstará druhá řada krimiseriálu Oktopus s Miroslavem Krobotem a Marikou Šoposkou v hlavních rolích, kteří ve dvanácti kauzách zamíří do autoškoly nebo mezi válečné veterány, ale také novinka Zločin na dobré cestě, což je podle tvůrců „detektivka kořeněná humorem a vztahem otce a syna, kteří se zpočátku trochu nesnášejí“.
|
Podzimní program ČT láká na detektivky či StarDance. Diváci jej uvidí i na Silvestra
Rodinnou látku zase reprezentují desetidílné Ratolesti, které sledují konflikty mezi profesním a rodičovským životem v kulisách středně velkého města.
Každý díl otevírá jedno aktuální společenské téma, od drog přes genderovou identitu po střety hodnot ve školství, a slovy autorů „sociální, školní i kriminální kauzy zamávají nejen stabilitou a životními postoji členů seriálové rodiny v podání Ani Geislerové, Stanislava Majera, Tomase Seana Pšeničky, Matouše Rumla a Mileny Steinmasslové“.
Fakt, že se kriminální a rodinná tematika navzájem přibližují, zjevně ohlašuje nový trend. Ostatně také děj Polabí odstartuje vyšetřování vraždy mladé dívky.