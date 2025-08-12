Pořad Na lovu posílí velké jméno. Novým lovcem bude známý moderátor

Autor:
  14:35
Jako poslední ze tří klíčových tuzemských televizí zveřejnila svůj podzimní program Nova včetně platformy OnePlay. Tematicky se podobá ostatním, nabízí rodinná témata, detektivky či soutěže. Vedle nových seriálů, dokumentů a pořadů zaujala informace, že oblíbená vědomostní soutěž Na lovu přivítá nového lovce. Stane se jím známý moderátor Libor Bouček.
Ondřej Sokol během natáčení pořadu Na lovu

Ondřej Sokol během natáčení pořadu Na lovu | foto: Petr Čepela

Moderátor Libor Bouček přichází do Rudolfina na poslední rozloučení s Jiřím...
„Přímý přenos je jako ta největší a zároveň vzhledem k nákladům i nejdražší...
David Matásek v seriálu Bratři a sestry (2025)
Tvůrčí tým seriálu Bratři a sestry (2025)
24 fotografií

Co všechno může způsobit jeden test DNA v malém městečku, kde se každý zná s každým, odvypráví rodinný seriál Bratři a sestry, který Nova na obrazovce už předem mohutně propaguje.

Jestli opravdu platí, že dobrého člověka peníze nezkazí, zjistí osmidílná série Milionáři. Nové případy přinese tradiční Kriminálka Anděl s hereckými posilami Jiřím Dvořákem a Martou Dancingerovou.

Seriály Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2 oslaví jednadvacet let vysílání, vrátí se improvizační show Možné je všechno! a soutěž Na lovu představí nového lovce, jenž coby hostující soutěžící pořadu ohromil svými znalostmi; stane se jím Libor Bouček alias Žolík.

„Nejprve štáb i diváky ohromil svými fenomenálními znalostmi, když se ve hvězdném speciálu Na lovu objevil jako VIP soutěžící. Oficiální nabídka od vedení TV Nova na sebe nenechala dlouho čekat a Libor kývl. Diváci se na něj mohou těšit už začátkem září,“ uvedla televize.

Vedle nových řad cyklů Hell’s Kitchen, Bachelor a Love Island se pak objeví přírůstek žánru reality jménem Jáma lvová, v němž pětice investorů hledá podnikatelské talenty.

Trojici premiér slibuje streamovací služba OnePlay. Jednak dva dokumentární seriály, portrét legendárního policisty Případy Jiřího Markoviče a pohled do zákulisí fotbalového klubu – Slovan Liberec: Zpátky na vrchol, jednak šestidílný komediální projekt Štěstíčku naproti. Popisuje, jak případ drobného úplatkářství v nižší fotbalové soutěži narostl díky výbušným odposlechům v největší sportovní skandál v naší novodobé historii.

Prima zahájí svou podzimní sezonu novými seriály Polabí a Mladá krev, druhou řadou Zrádců s Vojtou Kotkem v roli průvodce nebo premiérovými díly pořadu Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem.

Podzim na Primě. Kromě nových seriálů se vrátí Zrádci a Ano, šéfe! s Pohlreichem

Krimiseriál Mladá krev, který spojuje zkušenosti ostřílených policistů s energií jejich mladých kolegů na krajském oddělení vražd, se stejně jako propojené osudy tří rodin ze seriálu Polabí předvede nejprve na streamovací platformě prima+, až následně na obrazovce.

Její předplatitelé budou mít také týdenní náskok před televizními diváky ve sledování druhé řady reality show Zrádci a pouze pro ně je připraven seriál Noční operatér, natočený podle skutečných událostí s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli.

Přijdou i nové řady dokumentů Bez lítosti o doživotně odsouzených vrazích a Za mřížemi o profesních životech ve věznicích, po letní pauze se vrátí rodinné ságy Kamarádi a Zoo Nové začátky.

V devíti bojuje za rodinu a svobodu, popsal Jiří Strach hrdinku Mámy

Česká televize ohlašuje novinku StarDance na cestách, poprvé v historii totiž taneční pořad vyrazí na turné po šesti městech České republiky. Osm soutěžních párů složených z celebrit a profesionálních tanečníků vystoupí v arénách s živou kapelou, porotou a tradičním duem moderátorů, jež tvoří Tereza Kostková a Marek Eben. Mimochodem Eben se současně předvede i coby vypravěč nového animovaného večerníčku O pejskovi a kočičce v režii a výtvarném pojetí Barbory Dlouhé.

Ani veřejnoprávní stanice nevynechá dva klíčové okruhy televizní nabídky, tedy zločin a rodinu. První položku obstará druhá řada krimiseriálu Oktopus s Miroslavem Krobotem a Marikou Šoposkou v hlavních rolích, kteří ve dvanácti kauzách zamíří do autoškoly nebo mezi válečné veterány, ale také novinka Zločin na dobré cestě, což je podle tvůrců „detektivka kořeněná humorem a vztahem otce a syna, kteří se zpočátku trochu nesnášejí“.

Podzimní program ČT láká na detektivky či StarDance. Diváci jej uvidí i na Silvestra

Rodinnou látku zase reprezentují desetidílné Ratolesti, které sledují konflikty mezi profesním a rodičovským životem v kulisách středně velkého města.

Každý díl otevírá jedno aktuální společenské téma, od drog přes genderovou identitu po střety hodnot ve školství, a slovy autorů „sociální, školní i kriminální kauzy zamávají nejen stabilitou a životními postoji členů seriálové rodiny v podání Ani Geislerové, Stanislava Majera, Tomase Seana Pšeničky, Matouše Rumla a Mileny Steinmasslové“.

Fakt, že se kriminální a rodinná tematika navzájem přibližují, zjevně ohlašuje nový trend. Ostatně také děj Polabí odstartuje vyšetřování vraždy mladé dívky.

Vstoupit do diskuse
Témata: lovec, TV Nova, Polabí

Vnitřně jsem pro ni hledala omluvu, říká představitelka matky Kulínského

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Chceme novou volbu filmu vyslaného za Oscary, vyzývají Mádl či Marhoul

Režiséři Jiří Mádl, Václav Marhoul, Ondřej Trojan či Petr Václav žádají, aby prezídium České filmové a televizní akademie zrušilo první kolo výběru díla vyslaného za Oscarem a vypsalo novou volbu...

Jak šel čas s Wednesday. Jenna Ortega není první, která je vám nejsympatičtější?

V nové druhé řadě populárního fantasy seriálu Wednesday na Netflixu znovu září herečka Jenna Ortega. Postavu nekompromisní a emociálně rezervované dívky s copánky přitom v minulosti ztvárnily i jiné...

Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou Motoristům sobě a lídryni strany v Olomouckém kraji Gabriele Sedláčkové. Reagoval tak na příspěvek...

Pořad Na lovu posílí velké jméno. Novým lovcem bude známý moderátor

Jako poslední ze tří klíčových tuzemských televizí zveřejnila svůj podzimní program Nova včetně platformy OnePlay. Tematicky se podobá ostatním, nabízí rodinná témata, detektivky či soutěže. Vedle...

12. srpna 2025  14:35

Stejný hrdina, stejná doba, různé filmy. Proč do kin míří hned dva Nepelové

Premium

Oba vznikly ve slovensko-české koprodukci, oba se jmenují Nepela a oba sledují obdobný úsek života slavného krasobruslaře. Jeden jde do kin už letos v říjnu, druhý v únoru 2026. Kolik Nepelů zvládne...

12. srpna 2025

Oranžová dvanáctka. Taylor Swift oznámila nové album The Life of a Showgirl

Populární americká zpěvačka Taylor Swift oznámila své již 12. studiové album. Ponese název The Life of a Showgirl a je protkané symbolikou čísla 12. Novinku uvedla v podcastu svého přítele a hráče...

12. srpna 2025  11:12

KOMENTÁŘ: Vážení voliči, vybrali jsme za vás? Oscarový spor vrací úder

Premium

Navzdory doporučení svého prezídia, ať do oscarové bitvy pošlou Sbormistra, hlasovali členové České filmové a televizní akademie pro dokument Ještě nejsem, kým chci být. Překvapení? Naopak, logická...

12. srpna 2025

Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou Motoristům sobě a lídryni strany v Olomouckém kraji Gabriele Sedláčkové. Reagoval tak na příspěvek...

11. srpna 2025  14:19,  aktualizováno  18:21

Výběr českého filmu na Oscary přinesl jen zlou krev, shodli se Marhoul, Mádl a Trojan

Režiséři Ondřej Trojan, Václav Marhoul i Jiří Mádl nadále stojí za výzvou, která napadá nový výběr českého filmu do oscarového klání. Akademie sice nakonec do bojů vyslala jiný film než protežovaného...

11. srpna 2025  14:40,  aktualizováno  18:21

Zemřel herec Martin Učík. Zahrál si v Marečku, podejte mi pero či ve Vyprávěj

Ve věku 69 let zemřel herec Martin Učík. O jeho smrti informovala v pondělí Herecká asociace na svém Facebooku. Ostravský rodák si zahrál například ve filmu Marečku, podejte mi pero nebo ve slavné...

11. srpna 2025  16:52

PRVNÍ DOJMY: Seriálový Vetřelec míří na Zemi. Místy je to podívaná jen pro otrlé

Premium

Děsivý tvor s kyselinou místo krve, v našich končinách známý jako vetřelec, se po několika filmech dočkal seriálu Vetřelec: Země. A jak název napovídá, krvelačný xenomorf se v něm poprvé podívá na...

11. srpna 2025

Jak se rodí Kurios? Nahlédněte do zákulisí Cirque du Soleil očima artistů i kuchařů

Předtím než se rozzáří reflektory a artisté vstoupí na scénu, konají se týdny intenzivních příprav. Jak vzniká mezinárodní show, která kombinuje akrobacii, výtvarné umění a hudbu, přibližuje soubor...

11. srpna 2025  11:05

Oscarové překvapení. Česko vyšle do boje místo Sbormistra dokument o fotografce

Členové České filmové a televizní akademie (ČFTA) vybrali do boje o americkou cenu Oscar v kategorii Nejlepší zahraniční film dokument režisérky Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být. Slavnostní...

11. srpna 2025  8:12,  aktualizováno  10:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Úspěšný a podle státu nezákonný. Jihomoravskému filmovému fondu hrozí stopka

Jihomoravský filmový nadační fond, který za dobu své činnosti podpořil natočení více než stovky titulů včetně takových hitů jako byli Zátopek, Nabarvené ptáče nebo z poslední doby Sbormistr, řeší...

11. srpna 2025  5:27

Zkoumám, zda toužím po svém dítěti. Potřebuju ještě vychovávat sebe, říká Jan Cina

Premium

Dokáže být roztomilý čertík z pohádky nebo něžný Malý princ v muzikálu. Ale taky bezskrupulózní spolupracovník StB, z jehož chování mrazí v minisérii Herec. Teď se Jan Cina proměnil v Jaga, možná...

10. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.