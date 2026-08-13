Můžete třikrát hádat, jak to celé dopadne. Film Bojovník si nehraje na bůhvíjak sofistikovanou podívanou a vykládá karty na stůl po několika úvodních minutách. Děj, charakteristiky postav, vše je jasně dané. Hoff v podání Milana Ondríka je náležitě zabejčený bez ohledu na okolí i rady lékaře. Jeho protivník Béla Kardos s tváří a muskulaturou Jána Jackuliaka je ukázkový, nevkusem obklopený, MMA tupan s plastikami zaneřáděnou pitomoučkou blondýnou u pasu.
V případě Bojovníka je inspirace nejen Rockym,
ale třeba Karate Kidem a tunami podobných filmů cílená a přiznaná.