Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tvrdej sport, tam se s tebou nemažou. Balzerová hraje s našimi hvězdami MMA

Autor:
  10:15
Režiséři Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška představili trailer k filmu Bojovník o bývalém boxerském šampionovi, který chce znovu něco dokázat, tentokrát ve světě MMA. Ve filmu se objeví i skutečné hvězdy MMA včetně Jiřího Procházky, Davida Kozmy i Ondřeje Novotného. Film bude mít v kinech premiéru 13. srpna.

Trailery

Sledovat další díly na iDNES.tv

Hlavní hrdina filmu Bojovník Pavel „Hoff“ Hoffmeister v podání Milana Ondríka je bývalý mistr Evropy a olympijský medailista v boxu, který se po letech rozhodne vrátit k zápasení. Tentokrát ho však nečeká známý ring, ale MMA klec, nová pravidla, obávaný soupeř a především minulost, před kterou už nelze utíkat. Motto „Můžeš prohrát, ale nesmíš se vzdát“ proto nevystihuje jen Hoffův návrat k bojovým sportům, ale i jeho nejtěžší zápas – ten, který vede sám se sebou.

Bojovník
Calin ve své první herecké roli ve filmu Bojovník
Milan Ondrík ve filmu Bojovník
Jan Jackuliak coby Béla Kardos ve filmu Bojovník
28 fotografií

Díky úzké spolupráci s organizací Oktagon čerpá film přímo z prostředí profesionální bojové scény. Před kamerou se navíc objevují skuteční fighteři, trenéři, rozhodčí i promotéři, kteří snímku dodávají autenticitu.

„Od začátku jsem měl vizi, že to budeme dělat ve velkém, a tak spousta věcí jako velká tisková konference nebo scény, ve kterých kluci procházejí prostorem, kde je 25 tisíc lidí, nešla nahradit, s tím má problém i Hollywood s několikanásobně většími rozpočty. Nechtěl jsem, aby to byla kašírka, protože pak by působil směšně celý film. Šlo mi o maximální míru autentičnosti, proto jsme obsadili i skutečné MMA zápasníky, kteří hráli tělem, a vypadá to dobře. A super výkon podali i Milan Ondrík s Jankem Jackuliakem,“ pochvaluje si režisér a scenárista Vojtěch Frič.

VIDEO: Nepřestal věřit. Milan Ondrík jako Bojovník vyměnil box za MMA

Milan Ondrík se na roli připravoval více než rok pod dohledem profesionálních trenérů. „Velmi rychle jsem si zvykl, protože jsem viděl, že David Kozma, se kterým jsme měli trénovat, je trochu nervózní. Říkal, že neví, jestli to udělá správně. A v tu chvíli jsem si uvědomil: Aha, tak on je nejistý před kamerou a já před takovým bojovníkem, jako je on. Takže síly se vyrovnávaly a nakonec to bylo super a budu si to pamatovat do konce života. Ty hodiny strávené s těmi kluky a to, že mě přijali do své komunity, byly úžasné,“ svěřil se Ondrík.

Kromě Milana Ondríka ve filmu hrají Ján Jackuliak, Eliška Balzerová, Hana Vagnerová, Martin Finger, Pavel Rímský, Ema Businská, Adam Vacula, Jaroslav Plesl, Kryštof Hádek, Ondřej Malý, David Matásek nebo Jiří Vyorálek. Výrazný filmový debut čeká rapera a zpěváka Calina, několikanásobného držitele cen Anděl a Český slavík.

Trailery

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

KVÍZ: Nám totiž nic cizího není lidský. Znáte dobře nesmrtelnou komedii Světáci?

Film Světáci (1969) a spolupráce Jiřího Sováka s Janem Libíčkem (vlevo) a...

„Léta razím teorii, že prakticky na každou životní situaci jde aplikovat výrok z nesmrtelné komedie Světáci, kterou si v televizi můžete zopakovat 8. a 9. května. V tomto filmu opravdu platí ‚co...

Škoda, že jsi natáčela jiný film. Herečka žaluje režiséra Avatara za krádež obličeje

Herečka Q’orianka Kilcher (ve výřezu) si stěžuje, že její rysy použil Cameron...

Oscarový režisér James Cameron bude nejspíš v souvislosti s Avatarem čelit pořádnému problému. Herečka Q’orianka Kilcherová ho u kalifornského soudu žaluje kvůli neoprávněnému využití jejích...

GLOSA: Jinde by se možná poprali. Koho spojila soukromá oslava Jiřiny Bohdalové

Premium
Jiřina Bohdalová s dcerou Simonou Stašovou a moderátorem Liborem Boučkem na...

Malá slavnost celonárodního usmíření... I tak by se dala nazvat soukromá oslava pětadevadesátin Jiřiny Bohdalové v pražské Hybernii. Protože za nazdobeným vchodem, kde kromě novinářů fotili i zvědaví...

Desetiletá fotografka už vystavuje v pasáži Myslbek. Podívejte se na její Srsti z Afriky

Nadějná fotografka Anežka Veselá

Neobvyklý pohled na svět zvířat nabídne výstava Srsti z Afriky, která bude od 1. května do 30. června k vidění v pražské Nákupní galerii Myslbek. Její autorkou je teprve desetiletá fotografka Anežka...

Vidět to v dětství, strachy neusnu. Čarodějův učeň poráží moderní horory

Z filmu Čarodějův učeň

Existují desítky filmů s názvem Čarodějův učeň, ale jenom jediný z nich si zaslouží, aby jej internetové vyhledávače stavěly na první místo – tedy pokud si umělá inteligence někdy osvojí vkus.

Tvrdej sport, tam se s tebou nemažou. Balzerová hraje s našimi hvězdami MMA

Bojovník

Režiséři Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška představili trailer k filmu Bojovník o bývalém boxerském šampionovi, který chce znovu něco dokázat, tentokrát ve světě MMA. Ve filmu se objeví i skutečné hvězdy...

12. května 2026  10:15

Landa, Lenny, Xindl X či Rytmus. Festival Hrady CZ oznamuje kompletní line-up

Daniel Landa na festivalu Hrady CZ

Line-up všech zastávek letošního ročníku hudebního festivalu Hrady CZ je venku a slibuje hvězdné léto složené ze jmen jako Daniel Landa, Tomáš Klus, Lenny, Xindl X, Vypsaná fiXa a dalších. Do čtvrtka...

12. května 2026  9:15

Vídeň se proměnila v metropoli Eurovize. Chystá koncerty zdarma i obří afterparty

Česko zastupuje v letošní Eurovizi Daniel Žižka.

Vídeň hostí hudební událost roku a patřičně se na to nachystala. Rakouská metropole tento týden hostí jubilejní 70. ročník Eurovize. Návštěvníky čekají nejen televizní přenosy, ale také koncerty,...

12. května 2026  8:09

Národní muzeum vystavilo výběr z Czech Press Photo 2025. V anketě uspěl i fotograf MAFRA

KATEGORIE LIDÉ, O KTERÝCH SE MLUVÍ Petr Topič, MAFRA, a.s., Andrej Babiš ve...

V Nové budově Národního muzea mohou lidé od úterý 12. května vidět výběr snímků z posledního ročníku soutěže Czech Press Photo 2025. V 31. ročníku soutěžil rekordní počet téměř 300 fotografek a...

11. května 2026  21:19

Barbra Streisandová, Adam Driver či Andy García míří do Cannes. Česko neuspělo

Scarlett Johanssonová v Londýně (17. června 2025)

V pořadí 79. ročník filmového festivalu v Cannes, který se koná od 12. do 23. května, už vítá první hvězdy. Čestné Zlaté palmy letos pořadatelé udělí tvůrci Pána prstenů Peteru Jacksonovi a herečce...

11. května 2026  17:30

Nezbývá než se těšit. Dyk a Prachař uspořádají poctu Nedvědům v O2 areně

Dyk s Prachařem pořádají velkolepou poctu bratrům Nedvědům (11. května 2026)

Vojtěch Dyk a Jakub Prachař se rozhodli dostat do největší české haly táborákovou náladu, která je provázela celé dětství a dospívání. Uspořádají velkolepý koncert jako poctu legendám české folkové a...

11. května 2026  16:15

Eurovize 2026 začíná. Kdo reprezentuje Česko a kdy sledovat přenos z Vídně

Trofej pro vítěze 70. ročníku hudební soutěže Eurovize ve Vídni 2026

Jedna z největších hudebních televizních show odpočítává hodiny do začátku. Letošní ročník Eurovize ve Vídni začne v úterý 12. května večer prvním semifinále. Český zástupce Daniel Žižka vystoupí ve...

11. května 2026  15:05

Příběhy jsou důležité ve všech formách. Zpřístupněme je dětem, říká spisovatelka

Premium
Tereza Hepburn Anteneová

Dlouhodobě žije ve Velké Británii, píše pro děti knížky o ježku Bodlinkovi a spolu s týmem psychologů jim klade otázky, které jsou klíčem k jejich srdcím. „Přála bych si, aby děti u příběhu něco...

11. května 2026

Při koncertu Metalliky se zachvěla země. Vědci jev popsali jako Metallica Quake

Metallica

Skupina Metallica o víkendu přilákala na Olympijský stadion v Aténách 80 tisíc fanoušků a jejich synchronizované pohyby způsobily vibrace půdy měřitelné seismografem. Tento úkaz zaznamenali vědci u...

11. května 2026  12:45

Zajtra už neprídem, vzkázal Labuda. Scenárista o těžkostech natáčení Vyprávěj

Premium
Scenárista Rudolf Merkner. Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a on...

Posadíme se v jeho barrandovské kanceláři a scenárista Rudolf Merkner začíná vyprávět. O tom, jak se z uvažovaného filmu ze vzpomínek na dětství stal nakonec úspěšný seriál rozvyprávěný na víc než...

11. května 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

RECENZE: Co nám zbylo z lásky? Tři děti, islandské léto a vůně pod sukní

60 %
Z filmu Co nám zbylo z lásky

Novinka kin Co nám zbylo z lásky je stejně prchavá, pocitová a slovy nepostižitelná jako jeden z jejích nejkrásnějších výjevů, vzrušující a přitom poeticky cudný pohled muže ležícího pod hrdinčinou...

11. května 2026  11:28

Když vám muž pětkrát denně vyzná lásku, rychle pryč, přemýšlí Hádek o Monyové

Hostem pořadu Rozstřel je herec Kryštof Hádek.

Čtvrt století je Kryštof Hádek před kamerou a pořád ho baví věci, které mnohé kolegy spíš otravují - chození na konkurzy, práce s neherci, předehrávající režiséři. V Rozhovorech Moniky Zavřelové to...

11. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.