Hlavní hrdina filmu Bojovník Pavel „Hoff“ Hoffmeister v podání Milana Ondríka je bývalý mistr Evropy a olympijský medailista v boxu, který se po letech rozhodne vrátit k zápasení. Tentokrát ho však nečeká známý ring, ale MMA klec, nová pravidla, obávaný soupeř a především minulost, před kterou už nelze utíkat. Motto „Můžeš prohrát, ale nesmíš se vzdát“ proto nevystihuje jen Hoffův návrat k bojovým sportům, ale i jeho nejtěžší zápas – ten, který vede sám se sebou.
Díky úzké spolupráci s organizací Oktagon čerpá film přímo z prostředí profesionální bojové scény. Před kamerou se navíc objevují skuteční fighteři, trenéři, rozhodčí i promotéři, kteří snímku dodávají autenticitu.
„Od začátku jsem měl vizi, že to budeme dělat ve velkém, a tak spousta věcí jako velká tisková konference nebo scény, ve kterých kluci procházejí prostorem, kde je 25 tisíc lidí, nešla nahradit, s tím má problém i Hollywood s několikanásobně většími rozpočty. Nechtěl jsem, aby to byla kašírka, protože pak by působil směšně celý film. Šlo mi o maximální míru autentičnosti, proto jsme obsadili i skutečné MMA zápasníky, kteří hráli tělem, a vypadá to dobře. A super výkon podali i Milan Ondrík s Jankem Jackuliakem,“ pochvaluje si režisér a scenárista Vojtěch Frič.
|
VIDEO: Nepřestal věřit. Milan Ondrík jako Bojovník vyměnil box za MMA
Milan Ondrík se na roli připravoval více než rok pod dohledem profesionálních trenérů. „Velmi rychle jsem si zvykl, protože jsem viděl, že David Kozma, se kterým jsme měli trénovat, je trochu nervózní. Říkal, že neví, jestli to udělá správně. A v tu chvíli jsem si uvědomil: Aha, tak on je nejistý před kamerou a já před takovým bojovníkem, jako je on. Takže síly se vyrovnávaly a nakonec to bylo super a budu si to pamatovat do konce života. Ty hodiny strávené s těmi kluky a to, že mě přijali do své komunity, byly úžasné,“ svěřil se Ondrík.
Kromě Milana Ondríka ve filmu hrají Ján Jackuliak, Eliška Balzerová, Hana Vagnerová, Martin Finger, Pavel Rímský, Ema Businská, Adam Vacula, Jaroslav Plesl, Kryštof Hádek, Ondřej Malý, David Matásek nebo Jiří Vyorálek. Výrazný filmový debut čeká rapera a zpěváka Calina, několikanásobného držitele cen Anděl a Český slavík.