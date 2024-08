VIDEO: Noblesa za časů okupace. Bohdan Sláma se vrací k srpnu 1968

Prvně jmenovaný ztvárnil původem ruského šlechtice, amatérského malíře, člověka s noblesou a především s pestrými, dramatickými životními osudy. Druhý pak jeho vnuka Tondu, drobného, brýlatého kluka s nemocnými průduškami.

Když se rodiče s jeho starším bratrem Jirkou v létě roku 1968 vydávají na výlet do Paříže, má smůlu. Musí zůstat na čerstvém vzduchu na chalupě v Jizerských horách pod dozorem svého dědy.

Jejich prázdninové soužití, o které Tonda rozhodně nestál, změní noc na 21. srpna. Děda moc dobře ví, co ruská okupace znamená, má co dělat, aby vyděšeného vnuka uklidnil. Pokouší se ho posílit a navzdory pohnuté době do něj něco ještě dobrého vložit, obohatit jeho duši. Učí ho francouzsky, vybraně stolovat, a hlavně se nevzdávat.

„Konec světa vypráví o vztahu vnuka a dědy. Náš dětský hrdina Tonda je emočně komplexní bytost, která je schopna plnohodnotně vnímat své chyby i chyby svého dospělého partnera. Oba jsou v tomto vztahu rovnoprávní a z tohoto pohledu je film vyprávěn. Příběh je založen na otázce, jak vydrží křehké předivo rodinných vztahů šílený nápor doby. Rodinné vztahy jsou základem naší existence, je třeba se k nim znovu a znovu vracet,“ říká režisér Bohdan Sláma.

„Téma života za ‚totáče‘ se mi zdá v české kinematografii dost zpracované, ale role dědy ho originálně přesahuje, včetně šlechtického původu, způsobu myšlení a hluboké osobní zkušenosti s několika politickými zřízeními,“ doplňuje představitel dědy Miroslav Krobot.“

Film Konec světa bude mít premiéru 19. září 2024 a v dalších rolích uvidíme Michala Isteníka, Zuzanu Mauréry, Magdalénu Borovou nebo Zuzanu Konečnou.