VIDEO: Životopisný film o Bobu Marleyem představuje první trailer

Film natočil režisér Reinaldo Marcus Green, který si žánr životopisného snímku vyzkoušel v roce 2021 na sportovním dramatu Král Richard: Zrození šampionek o Richardu Williamsovi, otci slavných tenistek Sereny a Venus.

Jedním z trojice scenáristů je Terence Winter, jehož jméno figuruje v titulcích seriálů Vinyl, Impérium – Mafie v Atlantic City, Rodina Sopránů, Král Tulsy nebo filmu Vlk z Wall Street režiséra Martina Scorseseho.

Bob Marley: One Love by měl mapovat hudebníkův život od dětství na Jamajce až po dobu, kdy se stal nejslavnějším zpěvákem reggae na světě. Budeme svědky mnoha momentů z jeho soukromého života a jak prozradil režisér Green, důraz bude kladen na vznik alba Exodus z roku 1977, z něhož pochází skladba One Love, která dala filmu jméno.

Jako producenti se na snímku podíleli i Marleyho dcera Cedella, syn David, zvaný Ziggy, a manželka Rita. V českých kinech bude mít film premiéru 18. ledna 2024.