RECENZE: Bob Dylan byl „Jidáš“, ale film o něm vám koberec blátem neušpiní

Folkoví puristé jsou rozhořčeni, publikum na festivalu v Newportu bouří vzteky. Na pódium létají plechovky, „Jidáši!“, řve kdosi rozezleně. Bob Dylan si z toho nic nedělá a za zády s elektrifikovanou rockovou kapelou hraje nové písničky z chystaného alba Highway 61 Revisited a ignoruje hulákání, aby zazpíval Mr. Tambourine Man nebo Blowin’ in the Wind. Píše se rok 1965 a návštěvníci onoho festivalu nemohou tušit, že jsou svědky jednoho z klíčových okamžiků historie rockové hudby.

A právě na něm, respektive na konfliktu vyvěrajícím z kontrastu „tradičního“ a „moderního“ vnímání nejen folku, ale tehdejší populární hudby jako takové, vystavěl režisér James Mangold snímek Bob Dylan: Úplně neznámý.

Bob Dylan: Úplně neznámý 55 % USA, 2024, 141 min Režie: James Mangold Scénář: James Mangold, Jay Cocks, Elijah Wald Hrají: Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanningová, Boyd Holbrook, Dan Fogler, Monica Barbaro, Charlie Tahan

Je to pohříchu jediný skutečně dramatický moment filmu, nepočítáme-li jaksi povinné milostné eskapády, kdy Bob Dylan zahýbá přítelkyni Sylvii s písničkářkou Joan Baezovou, nezvládá hvězdný status, čili se z něj stává arogantní, protivný floutek, který všechny kolem sebe bere jako otravný hmyz.

Týká se to i těch, kteří při něm stáli v začátcích jeho hudební kariéry, zejména folkový zpěvák a levicový aktivista Pete Seeger, ve filmu ztvárněný roztomile patetickým Edwardem Nortonem. Jinak ale Mangoldův snímek, jehož scénář vychází z knihy Dylan Goes Electric kytaristy a hudebního publicisty Elijaha Walda, postrádá vzruch, energii a také sevřenější dějový oblouk. Jde vlastně o pásmo obrázků a písní ze života Boba Dylana, pozvolna směřující k onomu zásadnímu okamžiku.

Představitel hlavní role a také spoluproducent snímku Timothée Chalamet se naučil velmi zdatně imitovat Dylanův mečivý zpěv, ale dostat se pod povrch tak komlikované osobě, jakou Bob Dylan bezesporu je, se mu příliš nepodařilo. Po povrchu ale klouže i celý film. Mangoldovi se příliš nedaří zachycení zjitřené atmosféry té doby.

Z televizních zpráv se sice dozvíme, že se svět ocitá na pokraji jaderného konfliktu USA a tehdejšího Sovětského svazu, ale vše vnímáme jaksi zprostředkovaně. Filmu jako kdyby se příliš nechtělo do ulic. Bojí se „ušpinit vám koberec blátem“, jak Dylana nabádá Johnny Cash v podání Boyda Holbrooka, a soustředí se především na to, aby každý druhý obraz začínal pohledem na Timothée Chalameta/Boba Dylana, drnkajícího na kytaru základy nové písničky.

A jelikož schází zřetelněji zobrazený kontext, je ve finále i ta závěrečná pasáž zjitřených vášní na festivalu v Newportu jen jakousi legrační fackovačkou a tahanicí pár chlápků s odlišným pohledem na to, jak by se měla správně dělat muzika. A skutečný Bob Dylan to mlčenlivě pozoruje z povzdálí.