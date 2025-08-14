RECENZE: K čemu je nová Bláznivá střela? Ohňostroj gagů se tentokrát nekoná

Liam Neeson v komedii Bláznivá střela | foto: CinemArt

Mirka Spáčilová
  8:00
Britská královna, americký prezident, udílení Oscarů. To byly opěrné body série Bláznivá střela z přelomu 80. a 90. let. Stejnojmenná novinka kin nic tak výstředního nevymyslela, pouze získala Liama Neesona do role syna původního hrdiny, stejně trhlého policisty, jehož hrál Leslie Nielsen.

Oficiálně jde o pokračování, třebaže výsledek připomíná spíše předělávku s jiným obsazením, respektive volnou variaci na motivy z předešlých děl, tentokrát v éře politické korektnosti.

Ale především se hraje na nostalgickou notu, jak ostatně dokládá jedna z nejzábavnějších scén, kdy novodobí strážci zákona roní slzy před fotografiemi svých slavných policejních předků; včetně Neesonovy postavy poručíka Franka Drebina mladšího.

Ovšem Drebinové se nevzdávají, zvláště když je povzbuzuje kráska v nesnázích, zde již opravdu zralá Pamela Andersonová.

