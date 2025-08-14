RECENZE: K čemu je nová Bláznivá střela? Ohňostroj gagů se tentokrát nekoná

Oficiálně jde o pokračování, třebaže výsledek připomíná spíše předělávku s jiným obsazením, respektive volnou variaci na motivy z předešlých děl, tentokrát v éře politické korektnosti.
Ale především se hraje na nostalgickou notu, jak ostatně dokládá jedna z nejzábavnějších scén, kdy novodobí strážci zákona roní slzy před fotografiemi svých slavných policejních předků; včetně Neesonovy postavy poručíka Franka Drebina mladšího.
Ovšem Drebinové se nevzdávají, zvláště když je povzbuzuje kráska v nesnázích, zde již opravdu zralá Pamela Andersonová.