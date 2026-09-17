Aukci s názvem „Blade Runner 2049: The Final Online Auction“ pořádá aukční síň Propstore ve spolupráci se společností Alcon Entertainment. S informací přišel časopis The Hollywood Reporter. Zájemci mohou na aukci přihazovat do 14. října, registrace je už v plném proudu.
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Film Blade Runner 2049 natočil v roce 2017 režisér Denis Villeneuve jako pokračování kultovního sci-fi snímku Blade Runner z roku 1982. Hlavní roli mladého blade runnera K ztvárnil Ryan Gosling, který ve filmu pátrá po bývalém blade runnerovi Ricku Deckardovi. Toho si znovu zahrál Harrison Ford. Ve snímku dále hráli například Ana de Armasová, Sylvia Hoeksová, Robin Wrightová, Carla Juri, Dave Bautista a Jared Leto.
Mezi nejzajímavější předměty v aukci patří kompletní kostým postavy detektiva K včetně jeho charakteristického kabátu. Gosling jej měl na sobě například během souboje se Sapperem Mortonem, kterého ztvárnil Dave Bautista. Vyvolávací cena kostýmu je 20 tisíc dolarů, tedy přibližně 420 tisíc korun.
V aukci se objeví také speciální blaster, který měl Rick Deckard v podání Harrisona Forda. Jeho cena by se podle odhadů mohla vyšplhat na zhruba 15 tisíc dolarů, což je okolo 300 tisíc korun. Dále například blaster postavy Luv, kterou hrála Sylvia Hoeksová, má odhadovanou hodnotu kolem 8 tisíc dolarů, což je okolo 170 tisíc korun.
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Dražit se bude také oblečení, které ve filmu nosila Ana de Armas jako hologram Joi. Rolák a průhledná žlutá bunda mají dohromady odhadovanou hodnotu přibližně 5 tisíc dolarů, což je okolo 100 tisíc korun.
Každý, kdo se do aukce zaregistruje, se zároveň automaticky zapojí do soutěže o černý svetr, který ve filmu Gosling nosil. Pět procent z celkové vydražené částky poputuje humanitární organizaci CORE, kterou založil herec Sean Penn.
Blade Runner 2049 v kinech sice nevydělal tolik, kolik studio očekávalo (celosvětově utržil 259 milionů dolarů), kritici i diváci ho ale přijali velmi pozitivně. Film získal pět nominací na Oscara a ve dvou kategoriích dokonce zvítězil. Jedná se o kategorie Nejlepší kamera a Nejlepší vizuální efekty.
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„Tato aukce představuje pro fanoušky a sběratele poslední příležitost získat originální předměty přímo z filmu,“ uvedl provozní ředitel Propstore Brandon Alinger. Podle něj aukce nabídne více než 300 rekvizit, kostýmů a částí kulis.
Příběh světa vytvořeného na motivy románu Philipa K. Dicka Blade Runner: Sní androidi o elektrických ovečkách? pokračuje také v připravovaném seriálu Blade Runner 2099 od Amazonu, který se mimochodem natáčel i v Praze v barrandovských filmových ateliérech. V hlavních rolích se objeví Michelle Yeohová a Hunter Schafer. Premiéra je naplánována na 25. listopadu tohoto roku.