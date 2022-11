Cítila jsem velkou prázdnotu, říká o smrti kolegy hvězda filmu Black Panther

Rozhovory po internetu nemá v oblibě nikdo. Herci ani novináři. A z herečky Lupity Nyong’o to bylo tentokrát po londýnské premiéře filmu cítit. Čelit opakovaným otázkám některých kolegů určitě není příjemné, obzvlášť, když se ptají na tak choulostivou záležitost jako byla smrt kolegy Chadwicka Bosemana. Profesionalita však zvítězila a při vzpomínce na představitele postavy T’Challa nakonec mrazilo.

Odchod Chadwicka jste už dříve popsala jako velký šok. Pomohlo, že jste na to nebyla sama? Pomáhali jste si s kolegy?

Když zemřel, cítila jsem velkou prázdnotu. Chyběl. Ale ano, pomohlo mi moc, že jsme se na sebe s týmem mohli spolehnout. Dovolit si vyjádřit smutek, když to bylo potřeba.

Takže se to všechno promítlo i do natáčení? Stalo se to jeho součástí?

Samozřejmě. Režisér Ryan Coogler to tak chtěl. Požádalnás , abychom svůj smutek zpracovávali otevřeně v soukromé i profesní rovině. Měli jsme na place dávat najevo jakékoliv emoce, které k nám přicházely. Nastaly momenty, kdy se někdo z nás zhroutil, protože toho bylo moc. Ale vždycky jsme se podrželi a zvládli to.

Moc často se nestává, aby příběh filmu takto přesně zrcadlil realitu natáčení. I v Black Panther: Wakanda nechť žije totiž postavy truchlí, protože ztratily blízkého, kterého Boseman ztvárňoval.

Je to tak. Působilo to vlastně velmi terapeutickým způsobem. Ze smutku jsme nakonec mohli vytvořit něco krásného a smysluplného, co lidem třeba pomůže. Hodně jsem během natáčení přemýšlela o lidské smrtelnosti a o tom, že nám zítřek opravdu nikdy není zaručen. Přesvědčila jsem se, že největší bohaství je být tady a teď. A přesně v ten jediný moment, který máme, dělat všechno, po čem toužíme.

Kým pro vás vlastně Chadwick Boseman byl?

Byl to výjimečný muž. Vždy sám sebou. Velice inteligentní, tichý vůdce. S velkým smyslem pro humor. Cenila jsem si, jak pokaždé žil momentem. Tak jak jsem to už popsala. Když jste byli vedle něj, vždy jste opravdu cítili jeho přítomnost. Dával vám ji upřímně najevo. Nebyla to ale žádná dominance, prostě tichá přítomnost a jistota. Magnetizovalo a fascinovalo mě to. Věřil v kolektiv a jeho sílu...

Jeho smrt, respektive smrt jeho postavy ve filmu, ještě více posunula do popředí ženské hrdinky. Vnímala jste to?

Myslím, že Wakanda měla feminismus vepsaný v DNA od začátku: a tím feminismem myslím rovnost mužů a žen. Už v prvním díle Black Panther ho přeci obklopovaly samé silné a moudré hrdinky. Přijde mi skvělé, že v tomto filmu mohou diváci sledovat různé způsoby, jakými se hrdinky vyrovnávají s žalem. Třeba se v tom někdo najde, někomu to pomůže. Doufám. Chci aby mladé generace viděla, že ženská síla je neuvěřitelně pevná a zároveň velice přirozená.

Druhý Black Panther je asi výtvarně nejvýraznějším filmem z marvelovského vesmíru. Promítly se do něj i tradiční mexické obrazy. Vy jste se v Mexiku narodila. Udělalo vám to radost?

Samozřejmě, pokaždé, když herec může ve filmu zachytit kus své domoviny, je rád. Potěšilo mě to.

Black Panther se do historie zapsal tím, že získal hned několik nominací na Oscara jako první superhrdinský film od Marvelu. Tři dokonce proměnil. Co to pro vás znamenalo?

To byl pro svět Marvelu velký milník. Jsem za to moc ráda. Ukázalo se, že superhrdinský film nemusí jít pouze „do šířky“, ale může jít také do hloubky. A dotknout se spousty lidí. Nominace na Oscary a následná vítězství byl jen jeden z mnoha stvrzení tohoto vlivu, který i takovýto masový superhrdinský film může mít.

Vnímáte odkaz Black Panthera i v jiných rovinách?

Samozřejmě. Myslím, že už se stal běžnou součástí popkultury. Neuplyne den, kdy bych neslyšela nějakou narážku na Black Panthera. To se dá srovnat snad jen s Hvězdnými válkami. Je to pro to největší ocenění.

Věříte, že už to tak zůstane?

Nezůstane, bude to silnější a silnější.

Do filmu se promítá i politika. Odráží podle vás společenskou situaci?

To, že se jeden národ snaží ukrást bohatství toho druhého a zneužít ho? Samozřejmě. To vychází z reality. Z naší současnosti i historie. O tom asi ani nemusíme přemýšlet.

Trailer k filmu Black Panther: Wakanda nechť žije: