Zoufalý Marvel zvažuje, jak po Bosemanově smrti oživit Black Panthera

Poprvé se T’Challa – a jeho představitel Chadwick Boseman – v rámci filmového světa Marvelu objevil v roce 2016 ve snímku Captain America: Občanská válka. Samostatného filmu Black Panther se dočkal o dva roky později. Byl z toho obrovský kasovní trhák, diváci v pokladnách kin nechal přes jednu miliardu dolarů. V té době byl Marvel králem filmového blockbusteru a spanilá jízda, i s Bosemanovým T’Challou na palubě, pokračovala megafilmy Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame, který měl premiéru rok před hercovým skonem.

Snímek Black Panther: Wakanda nechť žije z roku 2022 byl věnován hercově památce a hlavní pozornost se upřela na T’Challovu sestru Shuri, kterou hrála Letitia Wrightová. Na miliardové tržby to tentokrát nebylo, ale necelých 860 milionů dolarů je dost pádný argument na to, aby se v kancelářích Marvelu začalo hovořit o třetím filmu.

Kardinální otázkou ovšem je, kdo by měl nahradit zesnulého Chadwicka Bosemana v roli Black Panthera. Určité pokusy se už uskutečnily, ale potenciální kandidáti odmítali s tím, že nechtějí ohrozit svou hereckou kariéru tím, že by jim „plandala noha v Bosemanových obřích botách“.

V roce 2025 je ovšem situace ohledně marvelovských filmů a jejich úspěchu u diváctva poněkud jiná, čili se studio ve snaze vrátit zpět staré dobré časy stále více kloní k návratu osvědčených tváří a postav. Viz povolání zpět do akce Roberta Downeyho Jr. už ne jako Tonyho Starka/Iron Mana, nýbrž jako záporáka Doctora Dooma, který se objeví v chystaných filmech Avengers: Doomsday a Avengers: Secret Wars.

Co se návratu Black Panthera týče, jeho cesta zpět na plátno by měla vést z alternativní reality, tedy něco na způsob snímku Spider-Man: Bez domova. Je to krok poměrně riskantní, neboť T’Challa/Black Panther je jednou z nejvýraznějších a fanoušky nejoblíbenějšího marvelovských charakterů a hrozí nebezpečí, že se z něj stane figurka, kterou může hrát prakticky kdokoliv.

Na druhé straně se ale rozevírá možnost představit T’Challu z nové perspektivy a rozkrýt ty stránky jeho osobnosti, kterými se dosavadní filmy nezabývaly. V komiksech je totiž jeho charakter méně jednoznačný než jsme viděli na plátně. Není to superhrdina bez poskvrnky, ale vůdce, který nemá při ochraně Wakandy problém nastavit i chladnou a krutou tvář.

Ať už to s Black Pantherem a šestou fází filmově-komiksového universa dopadne jakkoliv, je to další důkaz toho, že Marvel ve snaze naklonit si zpět široké divácké masy a vrátit čím dál omšelejší značce někdejší lesk čím dál znatelněji ztrácí tah na branku a motá se v kruhu.