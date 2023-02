Pokračovat ve Vyprávěj? Přemýšleli jsme o filmu pro kina, říká režisér Arichtev

V tuto chvíli jsou však aktuální hlavně dvě poslední zmíněná díla: druhá sezona seriálu o rodinách, kterým v porodnici zaměnili děti, a dobový vhled do života zaměstnanců a majitelů luxusního obchodního domu v Praze.

To se režisérům příliš nestává, mít téměř v jednom týdnu dvě velké televizní premiéry. Kdybyste byl herec, tak už by se říkalo, že je Arichteva všude plno.

A do toho ještě znovu reprízují Vyprávěj…

Je toho moc?

Je pravda, že jsme za krátký čas udělali vlastně čtyři věci: O mě se neboj, Guru, druhé Kukačky a teď Zlatou labuť. Poslední rok byl hodně intenzivní a je neskutečné, že tohle všechno šlo realizovat.