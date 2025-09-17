Útrapy amerických snobů počtvrté. Bílý lotos ve Francii obsadí Alpy, riviéru či Paříž

Bohatí Američané znovu vyrazí na luxusní dovolenou, kde vyplují na povrch jejich strasti, radosti ba dokonce i tajemství, které neměl nikdo odhalit. Pokračování seriálu Bílý lotos dorazí na streamovací platformu Max od HBO pravděpodobně ke konci roku 2026. A už se ví, kde se děj bude odehrávat.
Ze třetí série Bílý lotos

Ze třetí série Bílý lotos

Ze třetí série Bílý lotos
Aimee Lou Woodová, Charlotte Le Bonová a Patrick Schwarzenegger v seriálu Bílý...
Walton Goggins a Aimee Lou Woodová v seriálu Bílý lotos (2025)
Charlotte Le Bonová a Walton Goggins v třetí řadě seriálu Bílý lotos
Ani jedno ocenění si z pondělního rozdělování cen Emmy neodnesla třetí řada televizní show Bílý lotos. V rozhovoru pro web Deadline však Casey Bloys z HBO s lehkým zklamáním po slavnostním večeru potvrdil, kde se bude plánovaná čtvrtá série odehrávat.

Tak jako v předchozích řadách i tentokrát změní seriál své působiště. Tvůrci již v minulosti odtajnili, že se děj nové série odehraje ve Francii. Kde přesně to bude, však doposud nechává produkce na fantaziích a dedukci samotných diváků. Ve hře je totiž hned několik možností.

RECENZE: Chudáci snobové se trápí u moře. Už zase. Třetí Bílý lotos si laťku ještě udrží

Všechny předchozí sezony, ať už se odehrávaly na havajském ostrově Maui, v sicilské Taormině nebo thajské provincii Phuket, se totiž natáčely v tamních pobočkách hotelového řetězce Four Seasons. Luxus a pohodlí těchto prémiových pokojů si přitom mohou návštěvníci ve Francii vychutnat pouze na třech místech. V centru Paříže, v alpském městečku Megève pod Mont Blankem a na Azurovém pobřeží známém také jako Francouzská riviéra.

Internetové komentáře se nyní plní divokými spekulacemi nejen o finální lokaci, ale i o motivu celé série. Každá z destinací by totiž dala seriálu zcela odlišný ráz. Ať už ale Bílý lotos své fanoušku zavede komkoliv, i tentokrát se bude děj točit okolo peněz, vztahů, sexu a touhách privilegovaných amerických turistů.

Kritika sexu i moci bohatých Američanů. Bílý lotos 3 je prý přepychová hostina

Satiricko-dramatický seriál, za kterým stojí scenárista a režisér Mike White, měl premiéru v červnu roku 2021. Za svůj výkon v něm si herečka Jennifer Coolidge odnesla cenu Emmy, Zlatý globus a Critics’ Choice Television Award. Poslední jmenovanou cenu v roce 2022 získal i herec Murray Bartlett a celá série za kategorii Nejlepší komediální seriál.

V populárním televizním počinu se postupně objevili například Connie Brittonová, Sydney Sweeney, Patrick Schwarzenegger, Jason Isaacs, Aimee Lou Woodová nebo držitel Oscara za výkon ve Formanově Amadeu F. Murray Abraham.

