Mezi hvězdami. Čtvrtá řada Bílého lotosu se odehraje na pozadí festivalu v Cannes

Režisér a scenárista Mike White začal na Francouzské riviéře natáčet čtvrtou řadu seriálu Bílý lotos z produkce HBO Original. V hlavních rolích se představí Helena Bonham Carterová, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards a další.
Sydney Sweeney v první řadě seriálu Bílý lotos (2021)

Štáb se bude pohybovat také v Cannes, Saint-Tropez, Monaku a Paříži. Děj bude nicméně zasazený na Azurovém pobřeží (Côte d’Azur).

Čtvrtá řada sleduje novou skupinu hostů a zaměstnanců hotelu White Lotus během jednoho týdne, v němž se koná Mezinárodní filmový festival v Cannes.

Útrapy amerických snobů počtvrté. Bílý lotos ve Francii obsadí Alpy, riviéru či Paříž

Do hlavních rolí obsadil tvůrce seriálu Mike White Helenu Bonham Carterovou, známou například jako Bellatrix Lestrangeovou z filmů o Harrym Potterovi nebo ze snímků režiséra Tima Burtona (Karlík a továrna na čokoládu, Velká ryba, Alenka v říši divů), Vincenta Cassela (hrál ve třetích Dannyho parťácích, v Černé labuti nebo v detektivním thrilleru Purpurové řeky) nebo britského komika Stevea Coogana (Nonstop párty, Jednotka příliš rychlého nasazení nebo Tropická bouře).

První řada diváky i kritikou oceňovaného seriálu Bílý lotos se odehrávala na havajském ostrově Maui a měla premiéru v roce 2021. O rok později tvůrci představili druhou řadu, jejíž děj situovali do sicilské Taormini. Osazenstvo třetí řady, uvedené v loňském roce, si užívali luxusu v thajské provincii Phuket.

RECENZE: Chudáci snobové se trápí u moře. Už zase. Třetí Bílý lotos si laťku ještě udrží

V hereckém ansámblu figurovala jména jako Jason Isaacs (Lucius Malfoy z Harryho Pottera), F. Murray Abraham (představitel Salieriho ve Formanově oscarovém Amadeovi), Patrick Schwarzenegger, syn svalovce Arnolda, Sydney Sweeney nebo Aimee Lou Woodová, kterou známe ze seriálů Sex Education nebo Toxické děti.

Vzhledem k zasazení čtvrté řady do prostředí filmového festivalu v Cannes se dají očekávat hvězdná camea a spekuluje se rovněž o tom, že se znovu setkáme se známými tvářemi z předchozích sérií. Premiéry bychom se měli dočkat koncem letošního roku, případně začátkem příštího.

Mňága a žďorp si odnesla cenu za skupinu roku

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

Koukněte na ty blbečky, jak se radují, smál se Petr Fiala s Andělem v náručí

Kapela Mňága a Žďorp přichází na slavnostní předávání cen Anděl za rok 2025....

Skupinou roku se na letošních cenách Anděl stala Mňága a Žďorp. Jedinečný úkaz, který už mnoho let brázdí česká koncertní pódia a má svou jedinečnou poetiku a také humor. Rozhovor bezprostředně po...

Tom Cruise s pivním mozolem a řídkou přehazovačkou. První záběry z filmu Digger

Tom Cruise a Alejandro G. I&#241;árritu představili očekávaný film Digger na...

Takhle Tom Cruise ještě v žádném svém filmu nevypadal. Kvůli postavě Diggera Rockwella nasadil prošedlou přehazovačku i pivní mozol. Satirická černá komedie Digger líčí příběh ropného barona, který...

Honzíku, tobě bych dal i svou dceru, řekl jsem mu. Smyczek vzpomíná na Potměšila

Veronika Jeníková a Jan Potměšil ve filmu Bony a klid (1988)

Režisér Karel Smyczek obsadil Jana Potměšila do syrového a dodnes působivého filmu Proč? o řádění fotbalových fanoušků a i do seriálu Třetí patro z prostředí učňovské mládeže. Při osobní vzpomínce na...

Soubor APHKHAZETI opět přijede do Prahy. Vystoupí v Nové Spirále jen jeden večer

Gruzínský státní balet APHKHAZETI spojuje gruzínský tanec se současnou...

Do Prahy opět míří APHKHAZETI. Tento sborem a živým orchestrem, který spojuje gruzínský tanec, hluboce zakořeněný v tradicích tohoto národa, se současnou choreografií a hudbou, vystoupí pouze jeden...

20. dubna 2026  12:14

Zemřel Patrick Muldoon. Hrál v Melrose Place, Tak jde čas i Hvězdné pěchotě

Patrick Muldoon v seriálu Melrose Place

Ve věku 57 let zemřel americký herec Patrick Muldoon, který se proslavil v seriálech Tak jde čas, Melrose Place nebo akčním filmu Hvězdná pěchota. Podle serveru Deadline zemřel herec v neděli ráno...

20. dubna 2026

RECENZE: Chemik a jitřenka. Duo Tomora debutuje jiskrným albem. Uslyšíme jej živě

Dvojice Tomora

Pod tajuplným názvem Tomora se skrývá společný projekt norské zpěvačky Aurory a britského producenta a skladatele Toma Rowlandse, poloviny dua The Chemical Brothers. Jejich hudební cesty už se v...

20. dubna 2026  8:58

Charlotte Gott startuje hudební kariéru. První singl vydá na své dvacetiny

Charlotte Gott oznámila vydání prvního singlu In Too Deep.

Dcera Karla Gotta Charlotte Ella oznámila svůj vstup do hudební branže. První autorskou skladbu natočila v Londýně. Spolupracovala na ní s autorem hitů Miley Cyrus nebo Jamese Blunta.

19. dubna 2026  19:03

Umíme hledat díry v systému, líčí oscaroví producenti. Po Putinovi natáčejí Orbána

Premium
Radovan Síbrt a Alžběta Karásková přivezli na Malou Skálu Oscara a cenu BAFTA....

Před měsícem si z Los Angeles odvezli nejprestižnější filmovou cenu za dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi, který pojednává o ruské válečné propagandě v tamních školách. Producenti Alžběta...

19. dubna 2026

GLOSA: Krásný, ale nikoliv ztráty. Michal Prokop stále drží krok

Vánoční koncert zpěváka, bývalého politika a moderátora Michala Prokopa v Foru...

Michal Prokop oslaví v srpnu osmdesáté narozeniny. V tvůrčím důchodu byste ho však hledali marně. Právě naopak – i po desítkách let tvorby neustále dokazuje, že nepatří do starého železa a stále...

19. dubna 2026

Ve Stardance bych chtěl stepovat, v Klanu Baťa hraju floutka, prozradil Pšenička

Do povědomí televizních diváků se dostal před necelými dvěma lety jako frajírek...

Herec Tomas Sean Pšenička má letos napilno. Vydává své první české album, zkouší připravovaný muzikál Klan Baťa a na podzim se jako jeden z desítky soutěžících bude ucházet o titul krále tanečního...

19. dubna 2026  14:05

RECENZE: Floutek, plačka, tajtrdlík? Pozoruhodná proměna Leoše Mareše

65 % Premium
Leoš Mareš na Koncertě pro Patrika (19. ledna 2026, O2 arena, Praha).

Třídílný dokument Leoš, který po třech letech natáčení od pátku nasadí streamovací služba Oneplay, nesporně vzbudí zájem i vášně. Podle průzkumu zná Leoše Mareše víc lidí než vrcholné politiky, ale...

19. dubna 2026

Magnesii Literu za knihu roku získala Dora Kaprálová, cenu čtenářů má Cyril Děckař

Knihu roku napsala Dora Kaprálová (18. dubna 2026)

Knižní ceny Magnesia Litera pro rok 2026 znají vítěze. Knihou roku je Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové, která si odnesla i cenu za nejlepší prózu. Nejlepší básnickou sbírku napsal kardiochirurg...

18. dubna 2026  21:45

Magnesia Litera 2026. Jaké jsou nejlepší knihy roku 2025

Dora Kaprálová dostala za knihu Mariborská hypnóza dvě ceny Magnesia Litera.

Knižní ceny Magnesia Litera pro rok 2026 znají vítěze. Knihou roku je Mariborská hypnóza od Dory Kaprálové, která si odnesla i cenu za nejlepší prózu. Nejlepší básnickou sbírku napsal kardiochirurg...

18. dubna 2026  21:32

Foglarovky, které vybočují. První zapojuje do klubu dívky, druhá je třeskutě vtipná

Premium
Ilustrace z knihy Nováček Bubáček píše deník

Parta dětí, kterou zákaz her v domě přivede k tábořišti za městem, aby si nakonec vydobyly uznání, a skautský nováček přezdívaný Bubáček, který je vyložený smolař a svými lapáliemi obveseluje hochy...

18. dubna 2026

