Mezi hvězdami. Čtvrtá řada Bílého lotosu se odehraje na pozadí festivalu v Cannes

Štáb se bude pohybovat také v Cannes, Saint-Tropez, Monaku a Paříži. Děj bude nicméně zasazený na Azurovém pobřeží (Côte d’Azur).
Čtvrtá řada sleduje novou skupinu hostů a zaměstnanců hotelu White Lotus během jednoho týdne, v němž se koná Mezinárodní filmový festival v Cannes.
Útrapy amerických snobů počtvrté. Bílý lotos ve Francii obsadí Alpy, riviéru či Paříž
Do hlavních rolí obsadil tvůrce seriálu Mike White Helenu Bonham Carterovou, známou například jako Bellatrix Lestrangeovou z filmů o Harrym Potterovi nebo ze snímků režiséra Tima Burtona (Karlík a továrna na čokoládu, Velká ryba, Alenka v říši divů), Vincenta Cassela (hrál ve třetích Dannyho parťácích, v Černé labuti nebo v detektivním thrilleru Purpurové řeky) nebo britského komika Stevea Coogana (Nonstop párty, Jednotka příliš rychlého nasazení nebo Tropická bouře).
První řada diváky i kritikou oceňovaného seriálu Bílý lotos se odehrávala na havajském ostrově Maui a měla premiéru v roce 2021. O rok později tvůrci představili druhou řadu, jejíž děj situovali do sicilské Taormini. Osazenstvo třetí řady, uvedené v loňském roce, si užívali luxusu v thajské provincii Phuket.
V hereckém ansámblu figurovala jména jako Jason Isaacs (Lucius Malfoy z Harryho Pottera), F. Murray Abraham (představitel Salieriho ve Formanově oscarovém Amadeovi), Patrick Schwarzenegger, syn svalovce Arnolda, Sydney Sweeney nebo Aimee Lou Woodová, kterou známe ze seriálů Sex Education nebo Toxické děti.
Vzhledem k zasazení čtvrté řady do prostředí filmového festivalu v Cannes se dají očekávat hvězdná camea a spekuluje se rovněž o tom, že se znovu setkáme se známými tvářemi z předchozích sérií. Premiéry bychom se měli dočkat koncem letošního roku, případně začátkem příštího.