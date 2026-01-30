Čtvrtý Bílý lotos míří do Saint-Tropez. Do seriálu vstupuje Helena Bonham Carterová

  10:44
Oceňovaný seriál Bílý lotos z produkce HBO chystá čtvrtou řadu. Režisér a scenárista Mike White začne v dubnu natáčet ve Francii. Tvůrci už zveřejnili obsazení nové série.
Helena Bonham Carterová

Helena Bonham Carterová | foto: Matt Crockett

Marissa Longová
Chris Messina (2024)
Předávání cen Emmy bylo po dvou letech pandemie covidu-19 opět plnohodnotným...
Premiéra seriálu Bílý lotus
23 fotografií

Novou hvězdou seriálu Bílý lotos je Helena Bonham Carterová, která má na kontě několik nominací na Oscara i Zlatý glóbus a zahrála si v Harrym Potterovi nebo seriálech Koruna a Králova řeč.

Dalším jménem, které produkce seriálu zveřejnila, je Marissa Longová, mladá herečka, pro níž to bude televizní debut. Trojici doplňuje Chris Messina, který si zahrál v seriálech Hříšnice nebo Ostré předměty.

Kritika sexu i moci bohatých Američanů. Bílý lotos 3 je prý přepychová hostina

Doplní tak již dřív oznámená jména: Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Alexander Ludwig a AJ Michalka.

Seriál se po Havaji, Sicílii a Thajsku přesune ve čtvrté řadě do Francie a zaměří se na novou skupinu hostů a zaměstnanců hotelu White Lotus v průběhu jednoho týdne.

Natáčení začne v dubnu a to především na francouzské riviéře, konkrétně v Château de La Messardière v Saint-Tropez, což je palác z 19. století proměněný na hotel.

RECENZE: Chudáci snobové se trápí u moře. Už zase. Třetí Bílý lotos si laťku ještě udrží

Potrvá až do října, takže čtvrté série se diváci na platformě HBO Max dočkají nejspíš až v roce 2027.

Satirická série kritizující vyprázdněný svět amerických zbohatlíků a jejich konflikt s lokální realitou se stala nečekaným hitem už v roce 2021, kdy měla premiéru první řada. Ta druhá následovala o rok později a díky šestnácti cenám Emmy, dvěma Zlatým glóbům a celkem čtyřem cenám AACTA se zařadila mezi novodobou seriálovou klasiku.

17. prosince 2024
