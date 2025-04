Právě ta v rozhovoru pro Harper’s Bazaar prozradila, že její postava Laurie na poslední chvíli přišla o zajímavý motiv. Jejím potomkem totiž mělo být nebinární či trans dítě, s čímž se měla během dovolenkového pobytu vyrovnávat a svěřovat se kamarádkám s problémy, které taková skutečnost přináší.

Coonová však uvedla, že tvůrce a režisér seriálu Mike White tento motiv na poslední chvíli vypustil. Důvodem prý bylo znovuzvolení Donalda Trumpa prezidentem a jeho nechuť k těmto poslední roky často propíraným tématům.

„Mělo zde být trochu víc kontextu k jejímu rodinnému životu,“ popsala Coonová. „Původně se měli diváci dozvědět, že Laurie má dceru, která se aktuálně cítí být nebinární či trans a chce být oslovována jako oni,“ popisuje. Seriálová hrdinka se zde měla s touto skutečností vyrovnávat a svěřovat se kamarádkám, jak je pro ni problematické používat kýžená zájmena. „Byla to jen krátká scéna, ale podle mne by lépe nastolila následnou provokativní otázku, proč Kate volila Trumpa,“ míní herečka.

Právě tato scéna z třetího dílu aktuální série zdvihla vlnu zájmu. Trojice blonďatých kamarádek v ní totiž řeší, kdo a proč volil současného amerického prezidenta. Dvě z nich (Laurie a Jaclyn) jsou jako Newyorčanky striktně proti vítězi voleb a jeho popularitu nechápou. Ovšem třetí Kate se zdá být mnohem smířlivější a vysvětluje, že žije v Texasu a že má okolo sebe spousty Trumpových voličů, včetně svého manžela. Ač to slovně popírá, dá se ze situace vytušit, že i ona Trumpa volila.

„Série však byla napsána ještě před volbami. A vzhledem k tomu, jako Trumpova administrativa bojuje proti transgender lidem, Mike White usoudil, že ta scéna je tak krátká a téma tak velké, že není dobrý nápad to jen tak naroubovat do konverzace,“ přemýšlí herečka o důvodech, proč motiv s nebinárním potomkem nakonec z dílu zmizel.

Vedle narážky na podzimní americké volby zaujme třetí Bílý lotos i další aktualitou, když zde ruští mladíci (které opět potká zmíněná trojice žen) zmiňují aktuální válku.

Třetí řada oceňovaného seriálu se po nedělní premiéře předposledního dílu blíží do svého finále. Diváci zde, stejně jako v předchozích dvou sériích, mohli sledovat trampoty bohatých Američanů, kteří vyrazili do luxusního hotelu fiktivní sítě Bílý lotos, aby se zde nevědomky střetli s místní mentalitou a hlavně svými vlastními problémy. První dvě série se odehrávaly na Havaji a Sicílii, nyní tedy Mike White pozval diváky do Thajska.

Studio HBO v lednu potvrdilo, že vznikne i čtvrtá řada. Bližší podrobnosti ale zatím nejsou známy.