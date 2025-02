Kritika sexu i moci bohatých Američanů. Bílý lotos 3 je prý přepychová hostina

Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, parafrázovala naše recenze druhé řady seriálu Bílý lotos otřískané rčení. Ovšem v trochu obráceném mínění, druhá řada populárního amerického seriálu z dílny HBO byla totiž ještě o něco lepší než ta první.

Zda se hodí využít tato okřídlená věta i pro třetí řadu, naznačí už tato neděle, kdy streamovací platforma Max uveřejní její první díl. Režisér a scenárista Mike White tentokrát pozval své hrdiny do thajské pobočky fiktivní hotelové sítě Bílý lotos. Po Havaji v první řadě a Sicílii v té druhé se tak můžeme těšit už na třetí střet hostů s místní obsluhou, při kterém vyjdou najevo jejich nejniternější sny, touhy i běsi.

Satirická série kritizující vyprázdněný svět amerických zbohatlíků a jejich konflikt s lokální realitou se stala nečekaným hitem už v roce 2021, kdy měla premiéru první řada. Ta druhá následovala o rok později a díky dvěma Zlatým glóbům a celkem čtyřem cenám AACTA se zařadila mezi novodobou seriálovou klasiku.

S čím se tedy Mike White vytasí tentokrát? „Na tucet bohatých Američanů míří do nablýskaného resortu za luxusní dovolenou, polovina z nich skrývá své temné tajemství, ta druhá situaci komplikuje tím, že až na místě vytváří svá vlastní,“ představuje novou řadu recenzentka britského Guardianu Lucy Manganová. Tak by se ostatně dala popsat každá série; divák si tedy i zde zjevně přijde na to, na co je už zvyklý. Nebude to ale ta samá písnička?

V herecké sestavě zaujme jméno Natashy Rothwellové, neboť to je jediná tvář, kterou jsme mohli vidět už v předchozích dílech. A samozřejmě jméno Patricka Schwarzeneggera, syna slavného otce, který zde prý podává velice dobrý herecký výkon. Nezávisle na tom, zda ukazuje své nahé tělo, či nikoli.

„Jako vždy, i zde si White bere na paškál ignoranci a pokrytectví ekonomické elity USA. Pod drobnohled se znovu dostává dynamika moci týkající se sexu a společenského postavení, ovšem nově zde hraje roli i náboženství,“ naznačuje britská recenzentka, která si novou řadu chválí a uděluje čtyři hvězdičky z pěti.

Série prý není tak satirická, jako první dvě, láká ovšem opět na skvělý scénář, skvělou filmařinu, tempo i provedení. „Přepychová hostina pro všechny smysly,“ uzavírá Manganová.

O něco chladnější je recenzentka britského BBC. Caryn Jamesová přiznává, že novinka opět vtáhne skvělou úvodní znělkou (z té druhé se stal dokonce diskotékový hit), ovšem následující dění se prý už předchozím sériím nevyrovná. „Seriál by se nikdy neměl pohybovat tak pomalu, že se rozjede až v polovině,“ popisuje, ale zároveň přiznává, že Bílý lotos 3 opět nese Whiteovy otisky, jeho „obrazoborectví a vynalézavost“. Přesto je prý celá osmidílná řada jen „ozvěnou těch předcházejících“. Hvězdičky proto dává jen dvě.

Dočkáme se po skončení aktuální série i čtvrtého Bílého lotosu? Podle BBC už byla další řada objednána. Zahraniční weby včetně CNN nyní proto spekulují, že tentokrát by bylo hezké vzít hosty do Afriky. A nebo do nějakého evropského lyžařského resortu. Uvidíme. Teď nás čeká osmidílný pobyt v Thajsku.