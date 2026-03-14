Billie Eilish míří do filmu. Zpěvačka bude hvězdou adaptace slavného románu

Adaptaci scénáře a režii má na starosti Kanaďanka Sarah Polleyová, která v roce 2023 získala Oscara za nejlepší adaptovaný scénář k filmu Hovoří ženy.
Pod skleněným zvonem je jediným románem Plathové. Vydala ho v roce 1963 pod pseudonymem, krátce před svou sebevraždou. Dílo, které se stalo literární klasikou, sleduje psychický úpadek mladé ženy v kontextu přísných společenských očekávání 50. let 20. století. Kniha má významné místo v americkém feministickém hnutí a dlouhodobě ovlivňuje literární i kulturní diskurs.
Billie Eilish je držitelkou dvou Oscarů, které získala za spoluautorství originálních písní k filmům Barbie a Není čas zemřít.
Eilish se herecky poprvé představila v seriálu Roj. Diváci i kritici její výkon ohodnotili kladně a zpěvačce přinesl cenu People’s Choice Award za televizní výkon roku. Eilish rozšiřuje svou filmografii nejen o hlavní roli ve filmu Polleyové, podílí se také na dokumentárním snímku z vlastního koncertního turné, který spolurežíruje s uznávaným režisérem Jamesem Cameronem.